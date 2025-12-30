Analyse Anderlecht et le Standard en Champions Play-offs ? La suite de la saison s'annonce palpitante

Aernout Van Lindt
Chafik Ouassal et Aernout Van Lindt
| Commentaire
Anderlecht et le Standard en Champions Play-offs ? La suite de la saison s'annonce palpitante
L'année 2025 touche à sa fin, l'occasion de faire un premier bilan à mi-saison. Qui a fait forte impression ces dernières semaines et à quoi pouvons-nous nous attendre pour les dix dernières journées de championnat ?

Nous en sommes à 20 journées de championnat. Après le Nouvel An, il restera encore dix journées. Nous saurons alors quelles six équipes atteindront les Champions Play-offs. Les analystes ne sont pas encore convaincus que le top 6 actuel restera inchangé.

Une chose est certaine, la suite de la saison sera palpitante. L'Union SG a 42 points, le Club en compte 41. Ils semblent presque assurés de rester dans le top 6 après 30 journées. STVV (39) et Anderlecht (35) ont pour l'instant encore un solide avantage sur les autres équipes qui viennent frapper à la porte du top 6.

L'Union en tête avec 42 points sur 60 pourrait être surprenant car il n'est pas commun de voir un leader du championnat avec un tel bilan. Si nous devions extrapoler à 30 journées, ils atteindraient 63 sur 90.

Importance des comparaisons ?

En effet, c'est cinq points de moins que Genk la saison dernière, qui avait terminé avec 68 sur 90 - cela n'a pas suffi pour le titre après la division des points et les Champions Play-offs. L'Union n'avait que 55 sur 90 et a finalement réussi à aller au bout.

La saison dernière, La Gantoise a obtenu la sixième place avec 45 points. Actuellement, le Standard est à la sixième place avec seulement 27 points.

D'un autre côté, la septième place de la saison dernière - le Standard à l'époque - avait à peine 39 points, donc avec 40 points on pouvait techniquement atteindre les PO 1. Cette saison, cela pourrait être différent, car l'Antwerp, 7ème, compte déjà 27 points.

Si nous examinons la saison il y a deux ans, nous retrouvons l'Union avec 70 points et tant Genk que La Gantoise qui ont terminé avec 47 points - un souvenir que l'actuel coach Gantois Rik De Mil, préférerait effacer de sa mémoire avec les dernières minutes du match entre Westerlo - Genk.

Résultats surprenants par le passé

Si nous regardons encore un an en arrière, il faut adopter une perspective différente, car il y avait alors 18 équipes en première division et donc 34 matchs au lieu de 30. Cependant, les 75 points de l'Union et de Genk d'une part, et les 55 points du Standard à la sixième place d'autre part, sont aussi beaucoup plus élevés en pourcentage que cette saison.

Les années précédentes présentent également en moyenne des pourcentages élevés, comme l'avait montré le "Champion de la saison régulière" de la saison 2018-2019, qui avait fini avec de moins bons résultats.

Dix dernières journées pleines de suspense ?

Francky Dury a un jour expliqué que : "Avec 70 sur 90, vous jouez pour le titre, avec 60 sur 90 vous êtes en course pour le titre, avec 50 sur 90 vous pouvez prétendre à une place européenne et avec 40 sur 90, vous pouvez accéder aux PO 1 avec un peu de chance."

Zulte Waregem a été la dernière équipe à atteindre les Champions Play-offs avec seulement 43 points. C'était lors de la saison 2015-2016. Assistons-nous cette saison à une sorte de tendance vers le bas ? C'est encore trop tôt pour le confirmer, mais c'est ce qu'il semble se passer. Cela nous promet tout de même encore dix journées très palpitantes.

