Une affaire à saisir en Pro League ? Griffin Yow est suivi par plusieurs clubs

Griffin Yow, l'ailier américain du KVC Westerlo, arrive en fin de contrat en juin prochain. Les chances d'un départ cet hiver sont donc grandes, et plusieurs clubs sont sur le coup.

Griffin Yow (23 ans) pourrait bien être l'une des affaires à saisir en Jupiler Pro League cet hiver. L'ailier du KVC Westerlo arrive en fin de contrat en juin prochain et ne devrait pas prolonger en Campine, selon nos informations. Un départ cet hiver est donc dans les tuyaux.

Yow n'a pas participé aux deux derniers matchs de Westerlo cette année, laissé sur le banc puis écarté du noyau, mais est un titulaire important chez les Campinois depuis sa signature en 2022 en provenance de DC United. En trois ans, l'ailier américain a disputé 86 matchs, inscrivant 18 buts et délivrant 10 passes décisives.

La Gantoise suit Griffin Yow

Cette saison encore, Griffin Yow a inscrit 3 buts en 16 matchs, et plusieurs clubs ont flairé le bon coup. Parmi d'autres clubs de D1A, La Gantoise ferait partie des plus concrètement intéressés. À l'étranger, c'est le Pafos FC, leader de D1 chypriote et participant à la Champions League, qui serait sur le coup.

Westerlo est prêt à brader son joueur : évalué à 2,5 million d'euros, Yow pourrait quitter le Kuipje pour un montant d'environ 500.000 euros. Une véritable aubaine sur un marché belge que l'on sait profondément affecté par le conflit entre DAZN et les diffuseurs, qui font planer le doute sur les droits télévisés.



Pour Griffin Yow lui-même, l'objectif sera clair : un maximum de temps de jeu afin de se remettre dans les petits papiers du sélectionneur des USA, Mauricio Pochettino. Capé à 4 reprises, le natif de Clifton en Virgine n'a plus été appelé depuis 2024. Le joueur a récemment changé d'agent et travaille désormais avec un avocat en vue de faciliter son transfert dès cet hiver dans ce but.