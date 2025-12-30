Retour surprise en Belgique pour Dries Mertens ?

L'ancien Diable Rouge en profite actuellement pour voyager avec sa famille. Malgré cela, il est cité dans des clubs dont, récemment, un en Belgique.

Dries Mertens voyage actuellement autour du monde avec sa famille. Malgré la fin de son contrat à Galatasaray, le Belge reste au centre de rumeurs occasionnelles comme lors d'une escale à Bali, où une visite au club de Bali United a suscité beaucoup de spéculations parmi les supporters.

Cette semaine, c'est en Belgique que l'ancien Diable Rouge a été cité avec une rumeur l'envoyant au Sporting Hasselt, leader de première division amateur. Le club souhaite franchir le pas vers les compétitions professionnelles belges. Le club compte six points d'avance sur Roulers et a disputé un match de moins.

Quand on sait que le président du Sporting Hasselt n'est autre que Sam Kerkhofs, le beau-frère de Dries Mertens, le lien est vite fait. La question a donc été posée à Kerkhofs directement cette semaine.

Dries Mertens ne viendra

L'ancien joueur du Napoli avait déjà été aperçu lors de matchs des Limbourgeois, mais simplement en tant que spectateur. Le président s'est montré très clair à ce sujet : "Viendra-t-il à Hasselt en janvier ? Non, ce n'est pas prévu", a-t-il répondu lors du podcast Café Constant.



Voilà qui met (rapidement) fin à la rumeur... avant une autre ? Car même si le joueur profite actuellement de sa famille, son avenir footballistique ne semble pas encore avoir été définitivement scellé.