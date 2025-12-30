Pas une bonne nouvelle pour Duranville : le Borussia suit un très grand talent

La situation de Julien Duranville au Borussia Dortmund est très compliquée. Le club schwarzgelben ne compte clairement plus sur lui, et envisage même de renforcer ses flancs avec un autre prodige.

Arrivé en juin 2023 au Borussia Dortmund, Julien Duranville (19 ans) a totalement disparu de la circulation cette saison. Le prodige formé à Neerpede n'a pas disputé une minute de Bundesliga, alors que ses soucis physiques semblent pourtant derrière lui. 

Depuis sa signature en Allemagne, Duranville a cumulé 27 apparitions pour Dortmund, bien souvent pour quelques minutes à peine. Son entraîneur Niko Kovac n'en est pas fan, c'est le moins qu'on puisse dire, et la situation de "Juju l'éclair", comme on le surnommait à Anderlecht, ne va pas s'améliorer en seconde partie de saison.

Oscar Bobb, nouveau renfort de Manchester City ? 

Selon Fabrizio Romano, les Schwarzgelben pourraient en effet renforcer leurs flancs avec un autre grand talent : Oscar Bobb (22 ans), en manque de temps de jeu du côté de Manchester City. Cette saison, l'ailier norvégien n'a disputé que 15 matchs pour les Citizens.

Si Bobb évolue principalement sur le flanc droit, là où Duranville occupe l'aile gauche, le Norvégien peut également jouer de l'autre côté et donc concurrencer notre compatriote... qui ne devrait, quoi qu'il en soit, pas faire de vieux os.

Julien Duranville avait été acheté 8,5 millions d'euros par le Borussia Dortmund. Un transfert qui, à l'époque, paraissait prématuré, mais que le RSC Anderlecht ne pouvait pas refuser en raison de ses grosses difficultés financières à l'époque...

