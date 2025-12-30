Un talent de Challenger Pro League intéresse deux clubs de D1A

Le Lierse compte quelques talents au sein de son noyau, et pourrait bien les voir courtisés cet hiver. Alors que Mauro Lenaerts a déjà signé à Malines, le jeune défenseur Bo De Kerf serait lui aussi suivi en D1A.

En novembre dernier, le Lierse SK s'est séparé de son directeur sportif Jonathan Kindermans. En cause : la signature du jeune talent "made in" Lierre Mauro Lenaerts (17 ans) au KV Malines, un dossier compliqué que le club a vu comme un échec de la part de Kindermans.

Sur le plan sportif, cependant, le fait que de nombreux talents des Pallieters soient suivis par l'élite belge prouve que la nouvelle recrue de la RAAL a plutôt bien fait son boulot. Un peu plus tôt cette semaine, c'est en effet OHL qui aurait placé sur sa liste le portier du Lierse, Kiany Vroman.

Bo De Kerf vers la D1A ?

Désormais, selon le Nieuwsblad, c'est un autre jeune talent lierrois qui attirerait les regards : Bo De Kerf (22 ans), défenseur central incontournable en Challenger Pro League (il compte 100% de temps de jeu cette saison).

Deux clubs auraient noté son nom : l'Antwerp, qui avait déjà été cité un peu plus tôt cette année, et Dender. De Kerf est sous contrat jusqu'en 2027 au Lierse SK, et estimé à 600.000 euros sur Transfermarkt.



Là où Lenaerts est un pur produit du club et Vroman un talent formé au FC Bruges, Bo De Kerf est une trouvaille de Jonathan Kindermans, puisqu'il a rejoint Lierre en janvier 2025 en provenance de Ninove, après avoir évolué à Renaix et Zelzate.