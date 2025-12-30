Un talent de Challenger Pro League intéresse deux clubs de D1A

Un talent de Challenger Pro League intéresse deux clubs de D1A
Deviens fan de Lierse SK! 49

Le Lierse compte quelques talents au sein de son noyau, et pourrait bien les voir courtisés cet hiver. Alors que Mauro Lenaerts a déjà signé à Malines, le jeune défenseur Bo De Kerf serait lui aussi suivi en D1A.

En novembre dernier, le Lierse SK s'est séparé de son directeur sportif Jonathan Kindermans. En cause : la signature du jeune talent "made in" Lierre Mauro Lenaerts (17 ans) au KV Malines, un dossier compliqué que le club a vu comme un échec de la part de Kindermans.

Sur le plan sportif, cependant, le fait que de nombreux talents des Pallieters soient suivis par l'élite belge prouve que la nouvelle recrue de la RAAL a plutôt bien fait son boulot. Un peu plus tôt cette semaine, c'est en effet OHL qui aurait placé sur sa liste le portier du Lierse, Kiany Vroman.

Bo De Kerf vers la D1A ?

Désormais, selon le Nieuwsblad, c'est un autre jeune talent lierrois qui attirerait les regards : Bo De Kerf (22 ans), défenseur central incontournable en Challenger Pro League (il compte 100% de temps de jeu cette saison). 

Deux clubs auraient noté son nom : l'Antwerp, qui avait déjà été cité un peu plus tôt cette année, et Dender. De Kerf est sous contrat jusqu'en 2027 au Lierse SK, et estimé à 600.000 euros sur Transfermarkt.


Là où Lenaerts est un pur produit du club et Vroman un talent formé au FC Bruges, Bo De Kerf est une trouvaille de Jonathan Kindermans, puisqu'il a rejoint Lierre en janvier 2025 en provenance de Ninove, après avoir évolué à Renaix et Zelzate. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Lierse SK
Bo De Kerf

Plus de news

Anderlecht et le Standard en Champions Play-offs ? La suite de la saison s'annonce palpitante Analyse

Anderlecht et le Standard en Champions Play-offs ? La suite de la saison s'annonce palpitante

19:30
"Dieu était en pause clope?" : un ex-Rouche s'offre un débat théologique sur les réseaux

"Dieu était en pause clope?" : un ex-Rouche s'offre un débat théologique sur les réseaux

19:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/12: De Kerf - Duranville - Yow

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/12: De Kerf - Duranville - Yow

18:00
L'année se termine mal pour un Diable Rouge, écarté du onze de base

L'année se termine mal pour un Diable Rouge, écarté du onze de base

18:30
Une solution pourrait bien se dessiner pour Julien Duranville

Une solution pourrait bien se dessiner pour Julien Duranville

17:30
Nicolas Frutos présente les trois grands objectifs de la RAAL en 2026

Nicolas Frutos présente les trois grands objectifs de la RAAL en 2026

17:00
La finale de la Coupe du Monde 2030 au Maroc ou en Espagne ? La FIFA aurait tranché

La finale de la Coupe du Monde 2030 au Maroc ou en Espagne ? La FIFA aurait tranché

16:30
Pas une bonne nouvelle pour Duranville : le Borussia suit un très grand talent

Pas une bonne nouvelle pour Duranville : le Borussia suit un très grand talent

16:00
Ca ne calmera pas Westerlo : Jonathan Lardot confirme une grosse erreur d'arbitrage

Ca ne calmera pas Westerlo : Jonathan Lardot confirme une grosse erreur d'arbitrage

15:30
Benito Raman surprend et invite tous ses anciens clubs

Benito Raman surprend et invite tous ses anciens clubs

15:00
Une affaire à saisir en Pro League ? Griffin Yow est suivi par plusieurs clubs

Une affaire à saisir en Pro League ? Griffin Yow est suivi par plusieurs clubs

14:30
Aston Villa comme Leicester City ? Unai Emery calme le jeu

Aston Villa comme Leicester City ? Unai Emery calme le jeu

14:05
Le Real Madrid a-t-il repéré le successeur de Thibaut Courtois?

Le Real Madrid a-t-il repéré le successeur de Thibaut Courtois?

13:30
Plusieurs clubs de Pro League suivent un talent de Lille prêté aux Pays-Bas

Plusieurs clubs de Pro League suivent un talent de Lille prêté aux Pays-Bas

13:00
Six mois après son arrivée à Naples, Noa Lang déjà poussé vers la sortie ?

Six mois après son arrivée à Naples, Noa Lang déjà poussé vers la sortie ?

12:40
Ancien collègue de Vincent Kompany à Anderlecht, il assure : "Je ne l'aurais pas suivi au Bayern"

Ancien collègue de Vincent Kompany à Anderlecht, il assure : "Je ne l'aurais pas suivi au Bayern"

12:20
Malgré un goût de trop peu : le Standard et Vincent Euvrard pourront bien compter sur Rafiki Saïd

Malgré un goût de trop peu : le Standard et Vincent Euvrard pourront bien compter sur Rafiki Saïd

12:00
🎥 Une victoire sous les sifflets, de la colère malgré les trois points : et maintenant, à La Gantoise ? Analyse

🎥 Une victoire sous les sifflets, de la colère malgré les trois points : et maintenant, à La Gantoise ?

11:40
Qualifié pour la Coupe du monde, Hannes Delcroix va rejoindre un nouveau club pour relancer sa carrière

Qualifié pour la Coupe du monde, Hannes Delcroix va rejoindre un nouveau club pour relancer sa carrière

11:20
À six mois du Mondial, Youri Tielemans continue de grandir : "Je n'avais jamais vu ça"

À six mois du Mondial, Youri Tielemans continue de grandir : "Je n'avais jamais vu ça"

11:00
Le vestiaire de Genk juge les premiers pas de Nicky Hayen : "Il a déjà changé tous les fondamentaux"

Le vestiaire de Genk juge les premiers pas de Nicky Hayen : "Il a déjà changé tous les fondamentaux"

10:30
On s'en rapproche : une nouvelle règle révolutionnaire sur le hors-jeu testée dès la Coupe du monde 2026 ?

On s'en rapproche : une nouvelle règle révolutionnaire sur le hors-jeu testée dès la Coupe du monde 2026 ?

10:00
"L'Union contrôle tout depuis des semaines" : Sven Vandenbroeck fixé après sa sortie polémique

"L'Union contrôle tout depuis des semaines" : Sven Vandenbroeck fixé après sa sortie polémique

09:30
2
🎥 Une situation exceptionnelle : Jonathan Lardot revient sur le penalty refusé à Genk contre Bruges

🎥 Une situation exceptionnelle : Jonathan Lardot revient sur le penalty refusé à Genk contre Bruges

09:00
4
OHL pense à la succession de Tobe Leysen et a un gardien de but dans le viseur

OHL pense à la succession de Tobe Leysen et a un gardien de but dans le viseur

07:00
Un coup dans l'aile pour la course au top 6 ? L'Antwerp pourrait perdre un joueur capital en janvier

Un coup dans l'aile pour la course au top 6 ? L'Antwerp pourrait perdre un joueur capital en janvier

08:30
Plusieurs clubs s'y intéressent : Anderlecht demanderait un véritable pactole pour Nilson Angulo

Plusieurs clubs s'y intéressent : Anderlecht demanderait un véritable pactole pour Nilson Angulo

08:00
Deux coachs belges en 1/8es de finale de la CAN : le troisième jouera sa dernière carte, ce mardi

Deux coachs belges en 1/8es de finale de la CAN : le troisième jouera sa dernière carte, ce mardi

07:40
Un trophée individuel pour Anderlecht avant les trophées collectifs ?

Un trophée individuel pour Anderlecht avant les trophées collectifs ?

07:20
2
Jan Vertonghen se paie l'arbitrage portugais après une polémique lors du match de Benfica

Jan Vertonghen se paie l'arbitrage portugais après une polémique lors du match de Benfica

06:30
Sacré avantage : Eupen ira préparer la reprise... au PSG

Sacré avantage : Eupen ira préparer la reprise... au PSG

23:00
Un ancien coach des jeunes de l'AS Eupen reprend du service en D2 ACFF

Un ancien coach des jeunes de l'AS Eupen reprend du service en D2 ACFF

22:00
CAN : Saintfiet et le Mali de toute justesse, le Maroc fait encore sensation !

CAN : Saintfiet et le Mali de toute justesse, le Maroc fait encore sensation !

22:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 29/12: Ebnoutalib - Batshuayi

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 29/12: Ebnoutalib - Batshuayi

21:00
"On paie le prix des erreurs des Danois" : Silvio Proto tacle sévèrement l'ancienne direction sportive

"On paie le prix des erreurs des Danois" : Silvio Proto tacle sévèrement l'ancienne direction sportive

21:40
En couple avec... Sydney Sweeney ? Un coéquipier de Saelemaekers forcé de démentir

En couple avec... Sydney Sweeney ? Un coéquipier de Saelemaekers forcé de démentir

21:20

Plus de news

Les plus populaires

Division 2

 Journée 19
Lommel SK Lommel SK 4-3 Lierse SK Lierse SK
La Gantoise La Gantoise 3-1 RFC Seraing RFC Seraing
Francs Borains Francs Borains 1- Club Brugge NXT Club Brugge NXT
SK Beveren SK Beveren 4-2 Beerschot Beerschot
KV Courtrai KV Courtrai 5-2 RSCA Futures RSCA Futures
KSC Lokeren KSC Lokeren 1-1 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
RWDM Brussels RWDM Brussels 0-3 FC Liège FC Liège
Eupen Eupen 2-2 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved