Plusieurs clubs de Pro League suivent un talent de Lille prêté aux Pays-Bas

Prêté en deuxième division néerlandaise par le LOSC, Ichem Ferrah attirerait l'attention de plusieurs clubs de Pro League. Le Franco-Algérien pourrait représenter un joli coup à tenter dès le mercato de janvier.

Sous contrat au LOSC, Ichem Ferrah est prêté cette saison en deuxième division néerlandaise, au SC Cambuur. Relégué au rang de remplaçant chez les Dogues, le Franco-Algérien réalise une belle campagne aux Pays-Bas.

Auteur de 4 buts et 5 passes décisives en 19 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, l’ailier droit de 20 ans attire déjà l’attention de plusieurs clubs européens désireux de le recruter.

Selon le média français Foot Mercato et son journaliste Sébastien Denis, Ichem Ferrah serait sur les tablettes de plusieurs équipes de première division allemande, néerlandaise et… belge.

Ichem Ferrah suivi par plusieurs clubs de Pro League

Sous contrat jusqu’en 2027 avec Lille, son avenir devrait se préciser prochainement. Les Dogues pourraient décider de le conserver, de le prêter à nouveau ou de s’en séparer définitivement.

Estimé à 650.000 € par Transfermarkt, Ichem Ferrah pourrait voir sa valeur augmenter en cas de départ cette saison. Quoi qu’il en soit, il représente une belle opportunité pour plusieurs clubs belges.



