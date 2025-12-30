Ancien collègue de Vincent Kompany à Anderlecht, il assure : "Je ne l'aurais pas suivi au Bayern"

Ancien collègue de Vincent Kompany à Anderlecht, il assure : "Je ne l'aurais pas suivi au Bayern"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Après avoir travaillé aux côtés de Vincent Kompany à Anderlecht, Frank Boeckx affirme qu'il ne l'aurait pas suivi au Bayern Munich. L'entraîneur belge est très exigeant, parfois même trop pour ses collègues.

Le Bayern Munich est seul en tête de la Bundesliga. Les Bavarois comptent déjà neuf longueurs d'avance sur leur plus proche poursuivant, le Borussia Dortmund, et ont quasiment scellé la course au titre.

Avec un style de jeu immédiatement séduisant, Vincent Kompany a rapidement conquis tout le monde en Bavière depuis son arrivée à la fin de la saison dernière. L'entraîneur belge va probablement remporter sa deuxième Bundesliga et espère, cette fois, jouer un rôle plus important en Ligue des Champions.

Kompany les a tous fait taire"

Sous contrat jusqu'en juin 2029, Vincent Kompany est prêt à faire briller le Bayern encore longtemps. Notre compatriote a su faire taire les nombreux sceptiques qui s'étaient exprimés à son arrivée en Bavière, après une dernière saison plus compliquée à Burnley.

"Il y a des gens au sein du club qui seront toujours les premiers à critiquer. Mais Kompany les a tous fait taire. Bien sûr, ce n'est que temporaire. Ils se réveilleront quand le Bayern aura perdu deux matchs. Mais vraiment, chapeau ! Vincent est un véritable passionné de football", a déclaré Frank Boeckx dans le podcast HLN Football.

Frank Boeckx n'aurait pas suivi Vincent Kompany au Bayern Munich

Les deux hommes ont déjà collaboré au Sporting d'Anderlecht, où Frank Boeckx était présent dans le staff de Vincent Kompany. Malgré l'aura de Kompany et du Bayern, l'ancien portier n'aurait cependant pas souhaité prolonger cette collaboration.

"J'ai quitté le métier d'entraîneur pour passer plus de temps avec mes enfants. Si vous voulez travailler avec Vincent, vous devez d'abord prévenir votre femme qu'elle ne vous verra pas pendant quelques années. Et si elle me voit, c'est surtout quand Vincent l'autorise. Sans savoir à l'avance quel jour ni à quelle heure. Il est incroyablement exigeant envers lui-même et envers les autres", a déclaré Frank Boeckx, qui ne semble donc plus vouloir de cette vie.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Bundesliga
Bundesliga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Bayern Munich
Vincent Kompany
Frank Boeckx

Plus de news

Ca ne calmera pas Westerlo : Jonathan Lardot confirme une grosse erreur d'arbitrage

Ca ne calmera pas Westerlo : Jonathan Lardot confirme une grosse erreur d'arbitrage

15:30
Benito Raman surprend et invite tous ses anciens clubs

Benito Raman surprend et invite tous ses anciens clubs

15:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/12: Yow - Ferrah - Lang - Delcroix

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/12: Yow - Ferrah - Lang - Delcroix

14:30
Une affaire à saisir en Pro League ? Griffin Yow est suivi par plusieurs clubs

Une affaire à saisir en Pro League ? Griffin Yow est suivi par plusieurs clubs

14:30
Aston Villa comme Leicester City ? Unai Emery calme le jeu

Aston Villa comme Leicester City ? Unai Emery calme le jeu

14:05
À six mois du Mondial, Youri Tielemans continue de grandir : "Je n'avais jamais vu ça"

À six mois du Mondial, Youri Tielemans continue de grandir : "Je n'avais jamais vu ça"

11:00
Le Real Madrid a-t-il repéré le successeur de Thibaut Courtois?

Le Real Madrid a-t-il repéré le successeur de Thibaut Courtois?

13:30
Plusieurs clubs de Pro League suivent un talent de Lille prêté aux Pays-Bas

Plusieurs clubs de Pro League suivent un talent de Lille prêté aux Pays-Bas

13:00
Malgré un goût de trop peu : le Standard et Vincent Euvrard pourront bien compter sur Rafiki Saïd

Malgré un goût de trop peu : le Standard et Vincent Euvrard pourront bien compter sur Rafiki Saïd

12:00
Qualifié pour la Coupe du monde, Hannes Delcroix va rejoindre un nouveau club pour relancer sa carrière

Qualifié pour la Coupe du monde, Hannes Delcroix va rejoindre un nouveau club pour relancer sa carrière

11:20
Six mois après son arrivée à Naples, Noa Lang déjà poussé vers la sortie ?

Six mois après son arrivée à Naples, Noa Lang déjà poussé vers la sortie ?

12:40
🎥 Une victoire sous les sifflets, de la colère malgré les trois points : et maintenant, à La Gantoise ? Analyse

🎥 Une victoire sous les sifflets, de la colère malgré les trois points : et maintenant, à La Gantoise ?

11:40
Un trophée individuel pour Anderlecht avant les trophées collectifs ?

Un trophée individuel pour Anderlecht avant les trophées collectifs ?

07:20
2
On s'en rapproche : une nouvelle règle révolutionnaire sur le hors-jeu testée dès la Coupe du monde 2026 ?

On s'en rapproche : une nouvelle règle révolutionnaire sur le hors-jeu testée dès la Coupe du monde 2026 ?

10:00
Le vestiaire de Genk juge les premiers pas de Nicky Hayen : "Il a déjà changé tous les fondamentaux"

Le vestiaire de Genk juge les premiers pas de Nicky Hayen : "Il a déjà changé tous les fondamentaux"

10:30
"L'Union contrôle tout depuis des semaines" : Sven Vandenbroeck fixé après sa sortie polémique

"L'Union contrôle tout depuis des semaines" : Sven Vandenbroeck fixé après sa sortie polémique

09:30
1
🎥 Une situation exceptionnelle : Jonathan Lardot revient sur le penalty refusé à Genk contre Bruges

🎥 Une situation exceptionnelle : Jonathan Lardot revient sur le penalty refusé à Genk contre Bruges

09:00
3
Un coup dans l'aile pour la course au top 6 ? L'Antwerp pourrait perdre un joueur capital en janvier

Un coup dans l'aile pour la course au top 6 ? L'Antwerp pourrait perdre un joueur capital en janvier

08:30
Plusieurs clubs s'y intéressent : Anderlecht demanderait un véritable pactole pour Nilson Angulo

Plusieurs clubs s'y intéressent : Anderlecht demanderait un véritable pactole pour Nilson Angulo

08:00
"On paie le prix des erreurs des Danois" : Silvio Proto tacle sévèrement l'ancienne direction sportive

"On paie le prix des erreurs des Danois" : Silvio Proto tacle sévèrement l'ancienne direction sportive

21:40
Deux coachs belges en 1/8es de finale de la CAN : le troisième jouera sa dernière carte, ce mardi

Deux coachs belges en 1/8es de finale de la CAN : le troisième jouera sa dernière carte, ce mardi

07:40
OHL pense à la succession de Tobe Leysen et a un gardien de but dans le viseur

OHL pense à la succession de Tobe Leysen et a un gardien de but dans le viseur

07:00
Jan Vertonghen se paie l'arbitrage portugais après une polémique lors du match de Benfica

Jan Vertonghen se paie l'arbitrage portugais après une polémique lors du match de Benfica

06:30
Un club pourrait à nouveau tenter de signer Yari Verschaeren cet été

Un club pourrait à nouveau tenter de signer Yari Verschaeren cet été

19:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 29/12: Ebnoutalib - Batshuayi

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 29/12: Ebnoutalib - Batshuayi

21:00
Sacré avantage : Eupen ira préparer la reprise... au PSG

Sacré avantage : Eupen ira préparer la reprise... au PSG

23:00
CAN : Saintfiet et le Mali de toute justesse, le Maroc fait encore sensation !

CAN : Saintfiet et le Mali de toute justesse, le Maroc fait encore sensation !

22:30
Un ancien coach des jeunes de l'AS Eupen reprend du service en D2 ACFF

Un ancien coach des jeunes de l'AS Eupen reprend du service en D2 ACFF

22:00
Le futur des Diables Rouges, c'est eux : les Belges à suivre en 2026

Le futur des Diables Rouges, c'est eux : les Belges à suivre en 2026

20:40
4
En couple avec... Sydney Sweeney ? Un coéquipier de Saelemaekers forcé de démentir

En couple avec... Sydney Sweeney ? Un coéquipier de Saelemaekers forcé de démentir

21:20
Mauvaise nouvelle pour Batshuayi : un nouveau concurrent a signé

Mauvaise nouvelle pour Batshuayi : un nouveau concurrent a signé

21:00
La RAAL confirme l'arrivée de Jonathan Kindermans... mais pas en tant que directeur sportif !

La RAAL confirme l'arrivée de Jonathan Kindermans... mais pas en tant que directeur sportif !

20:00
Deux joueurs plus importants qu'il n'y paraît pour Anderlecht : "Ça met le reste de l'équipe en difficulté"

Deux joueurs plus importants qu'il n'y paraît pour Anderlecht : "Ça met le reste de l'équipe en difficulté"

29/12
CAN : l'aventure continue pour Hugo Broos et l'Afrique du Sud

CAN : l'aventure continue pour Hugo Broos et l'Afrique du Sud

20:20
Oubliez l'Union, Bruges et Anderlecht : "Ce sont eux qui pratiquent le plus beau football de Belgique"

Oubliez l'Union, Bruges et Anderlecht : "Ce sont eux qui pratiquent le plus beau football de Belgique"

19:00
L'Union et Bruges ont régné sur 2025 : voici notre onze de l'année en Jupiler Pro League

L'Union et Bruges ont régné sur 2025 : voici notre onze de l'année en Jupiler Pro League

18:30
1

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 20
KRC Genk KRC Genk 3-5 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 Union SG Union SG
Standard Standard 1-2 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 OH Louvain OH Louvain
KV Malines KV Malines 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Gantoise La Gantoise 2-0 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved