Ancien collègue de Vincent Kompany à Anderlecht, il assure : "Je ne l'aurais pas suivi au Bayern"

Après avoir travaillé aux côtés de Vincent Kompany à Anderlecht, Frank Boeckx affirme qu'il ne l'aurait pas suivi au Bayern Munich. L'entraîneur belge est très exigeant, parfois même trop pour ses collègues.

Le Bayern Munich est seul en tête de la Bundesliga. Les Bavarois comptent déjà neuf longueurs d'avance sur leur plus proche poursuivant, le Borussia Dortmund, et ont quasiment scellé la course au titre.

Avec un style de jeu immédiatement séduisant, Vincent Kompany a rapidement conquis tout le monde en Bavière depuis son arrivée à la fin de la saison dernière. L'entraîneur belge va probablement remporter sa deuxième Bundesliga et espère, cette fois, jouer un rôle plus important en Ligue des Champions.

Kompany les a tous fait taire"

Sous contrat jusqu'en juin 2029, Vincent Kompany est prêt à faire briller le Bayern encore longtemps. Notre compatriote a su faire taire les nombreux sceptiques qui s'étaient exprimés à son arrivée en Bavière, après une dernière saison plus compliquée à Burnley.

"Il y a des gens au sein du club qui seront toujours les premiers à critiquer. Mais Kompany les a tous fait taire. Bien sûr, ce n'est que temporaire. Ils se réveilleront quand le Bayern aura perdu deux matchs. Mais vraiment, chapeau ! Vincent est un véritable passionné de football", a déclaré Frank Boeckx dans le podcast HLN Football.





Frank Boeckx n'aurait pas suivi Vincent Kompany au Bayern Munich

Les deux hommes ont déjà collaboré au Sporting d'Anderlecht, où Frank Boeckx était présent dans le staff de Vincent Kompany. Malgré l'aura de Kompany et du Bayern, l'ancien portier n'aurait cependant pas souhaité prolonger cette collaboration.

"J'ai quitté le métier d'entraîneur pour passer plus de temps avec mes enfants. Si vous voulez travailler avec Vincent, vous devez d'abord prévenir votre femme qu'elle ne vous verra pas pendant quelques années. Et si elle me voit, c'est surtout quand Vincent l'autorise. Sans savoir à l'avance quel jour ni à quelle heure. Il est incroyablement exigeant envers lui-même et envers les autres", a déclaré Frank Boeckx, qui ne semble donc plus vouloir de cette vie.