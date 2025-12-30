Plusieurs clubs s'y intéressent : Anderlecht demanderait un véritable pactole pour Nilson Angulo

Photo: © photonews

Le Sporting d'Anderlecht est conscient de l'intérêt porté à Nilson Angulo, suivi par plusieurs écuries européennes. Le club bruxellois n'a toutefois pas prévu de s'en séparer tout de suite et demanderait... un véritable pactole.

Selon Transfermarkt, il n'est "que" le troisième joueur le plus cher du Sporting d'Anderlecht, derrière Nathan De Cat et Mario Stroeykens. Mais dans les faits, Nilson Angulo pourrait se placer juste derrière le jeune milieu de terrain, mais aussi de Jérémy Doku, Youri Tielemans et Bart Verbruggen au rayon des ventes les plus chères du club.

En effet, l'international équatorien (12 sélections) attire les regards depuis quelques semaines et a déjà été observé par les scouts de plusieurs grands clubs européens, qui ont notamment vu, au Lotto Park, son but de la victoire inscrit contre l'Union fin novembre.

Arrivé à Anderlecht en juillet 2022 en provenance de son pays natal, Nilson Angulo a d'abord vécu de longs mois difficiles, mais il est depuis devenu l'un des éléments clés de l'effectif de Besnik Hasi, avec cinq buts et huit passes décisives depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues.

Nilson Angulo, c'est 20 millions !

D'après les informations de Team TALK, en Angleterre, Manchester United, Liverpool et Tottenham suivraient sa situation attentivement, au même titre que le Celta Vigo. Cependant, ces clubs vont devoir mettre la main au portefeuille pour le recruter, et beaucoup plus qu'ils ne l'imaginaient.

Alors que Nilson Angulo est estimé à 7 millions d'euros sur Transfermarkt, le Sporting d'Anderlecht demanderait entre... 20 et 25 millions d'euros pour le vendre, selon les informations de différents médias équatoriens.

"J'ai lu des articles concernant Liverpool et le Celta Vigo. Mais tant que mon agent ne me dit rien, je sais que ce n'est pas vrai. Je suis à 100 % concentré sur Anderlecht", a déclaré Angulo dans un récent entretien à Het Nieuwsblad.

Le prix demandé risque de refroidir les prétendants, mais si un club étranger vient effectivement déposer 20 millions d'euros sur la table, il sera bien difficile pour Olivier Renard et la direction anderlechtoise de refuser la proposition... Après avoir prolongé en septembre, Nilson Angulo est désormais lié au club bruxellois jusqu'au 30 juin 2029.

11:20
11:00
1
