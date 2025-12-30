Deuxième chance ? Bruges revient à la charge pour un jeune défenseur de talent

Chafik Ouassal
Deuxième chance ? Bruges revient à la charge pour un jeune défenseur de talent
Le Club pourrait avoir une nouvelle chance de recruter un défenseur qu'il suit déjà depuis un moment, surtout au vu de sa situation dans son club actuel.

Sportske Novosti (Croatie) indique que le très jeune et talentueux défenseur central Leon Jakirović, souhaiterait quitter son club, le Dinamo Zagreb. Un prêt ne serait pas envisageable, un transfert serait donc à nouveau à l'ordre du jour après l'épisode de cet été.

En effet, plusieurs clubs s'étaient intéressés au joueur. Outre les géants que sont la Juventus et l'AC Milan, le Club Bruges entre autres, avait manifesté son intérêt, mais aucun transfert n'avait finalement abouti. Le Dinamo avait alors conservé le joueur, qui a été intégré à l'équipe première mais n'a pas eu de temps de jeu.

Il a principalement joué avec les U19 et n'est apparu que sporadiquement avec l'équipe première. Cette situation a conduit à de nouvelles discussions avec son entourage. Selon le média donc, Bruges reviendrait donc à la charge. Le joueur recherche un club capable de lui offrir un plan de développement clair et du temps de jeu régulier.

Mais les Belges devront faire avec plusieurs grands clubs étrangers qui continuent de suivre sa situation. L'AC Milan, l'Inter, la Juventus et Manchester City sont cités comme candidats potentiels. La valeur marchande de Jakirović serait d'environ 150 000 euros, mais le montant final devrait dépendre des conditions fixées par le Dinamo Zagreb.


Bruges n'a pas encore formulé d'offre officielle, mais le mercato hivernal offre la possibilité de nouvelles négociations.

