Nicolas Frutos présente les trois grands objectifs de la RAAL en 2026

La Louvière a vécu une année historique, et espère continuer sur cette lancée en 2026. Le directeur technique des Loups, Nicolas Frutos, a préfacé l'année à venir.

Dans les colonnes de La Capitale, Nicolas Frutos, directeur technique de la RAAL, a fait le bilan de l'année écoulée et préfacé celle à venir. Sans surprise, tous les voyants sont au vert à La Louvière : la promotion en D1A, l'inauguration de l'Easi Arena et une première partie de saison prometteuse permettent d'aborder 2026 avec confiance.

Seule ombre au tableau : le départ récent du directeur sportif, David Verwilghen, pour le RSC Anderlecht. Mais Frutos relativise : "Ces départs signifient que beaucoup a été accompli pour réussir, et que cette réussite est désormais visible", se réjouit l'Argentin.

Verwilghen n'a pas été "remplacé" en tant que tel : ses responsabilités seront partagées entre Frutos et Toni Turi, directeur exécutif. Jonathan Kindermans, ex-directeur sportif du Lierse, a de son côté renforcé la cellule scouting du club.

Les trois grands objectifs de la RAAL

Toujours pour nos confrères de Sudinfo, Frutos a également énuméré les trois grands objectifs de la RAAL en 2026. Le premier est évident : le maintien en D1A. Les hommes de Frédéric Taquin sont actuellement 14e de Pro League, à égalité avec OHL (13e) et trois points derrière la première place hors des Playdowns.



Les deux autres objectifs sont la montée de l'équipe féminine de la RAAL en Super League, tandis que le troisième point est un équilibre financier en fin d'année.