Qualifié pour la Coupe du monde, Hannes Delcroix va rejoindre un nouveau club pour relancer sa carrière

Sur une voie de garage à Burnley, Hannes Delcroix va se relancer. Le défenseur central serait en train de finaliser son transfert à Lugano, en première division suisse.

Diable Rouge à une reprise sous les ordres de Roberto Martinez en 2020, Hannes Delcroix a depuis perdu le fil de sa carrière et enchaîné les saisons blanches à Burnley, où il n'a joué que 15 matchs officiels depuis son arrivée en provenance du Sporting d'Anderlecht, au mois d'août 2023, contre trois millions d'euros.

Né à Petite-Rivière de l'Artibonite, à Haïti, le défenseur central paraissait à des années-lumière de disputer la Coupe du Monde 2026… du moins avec la Belgique. Mais cette année, Hannes Delcroix est devenu international haïtien et ne le regrette pas.

Appelé à trois reprises en équipe nationale durant les éliminatoires de la Coupe du monde, Hannes Delcroix a aidé Haïti à se qualifier pour sa première phase finale d'un Mondial depuis 1974, et n'a concédé aucun but en deux fois 90 minutes et une fois 45 minutes.

Avant la Coupe du monde, Hannes Delcroix va se relancer en Suisse

Mais en Angleterre, sa situation n'a pas évolué et le joueur de 26 ans doit se contenter d'apparitions avec… l'équipe U21 de Burnley. À six mois de la Coupe du monde et désireux de retrouver du rythme avant de se rendre en Amérique du Nord, l'ancien Anderlechtois est cependant sur le point de relever un nouveau défi.

En effet, selon les informations de Sky Sports Germany et de son journaliste Florian Plettenberg, Hannes Delcroix serait en train de finaliser son transfert à Lugano, en Suisse. Sa visite médicale pourrait même avoir lieu cette semaine, les deux clubs étant déjà très proches de trouver un accord autour d'une indemnité faible, mais non révélée avec exactitude.

