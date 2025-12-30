Ca ne calmera pas Westerlo : Jonathan Lardot confirme une grosse erreur d'arbitrage

Issame Charaï avait d'ores et déjà ironisé sur ce qu'allait dire Jonathan Lardot, patron de l'arbitrage belge, concernant le penalty non-sifflé en faveur des Campinois le week-end dernier. Et Lardot confirme...

"C'est vraiment incompréhensible, sauf si vous n'avez jamais joué au football. Les joueurs se sentent naturellement lésés après une telle situation. Et que Lardot dise dans deux jours ce que nous savons tous déjà ? Ça n'arrange rien". Voilà ce que disait Issame Charaï ce week-end au micro de DAZN, concernant une phase fort polémique lors de La Gantoise-Westerlo.

Le contact clair entre Siebe Van der Heyden et Isa Sakamoto n'avait en effet pas été sifflé par Simon Bourdeaud'hui, une décision qui avait fait sortir le coach campinois de ses gonds. Et quelques jours plus tard, voilà Issame Charaï conforté dans sa colère.

Comme lors d'Anderlecht-STVV

Jonathan Lardot, patron de l'arbitrage belge, confirme en effet que cette phase aurait dû valoir un penalty à Westerlo. "Il y a bien contact, la jambe du joueur change de direction et il tombe suite à cela. J'aurais aimé voir un penalty sifflé", regrette-t-il dans Under Review pour DAZN.

Mais comment expliquer que la VAR ne soit pas intervenue ? Selon Lardot, les images à disposition de la vidéo-assistance n'étaient pas assez claires - une situation qui rappelle le penalty sifflé contre Anderlecht face à Saint-Trond.



L'erreur de l'arbitre principal, qui s'explique par une visibilité réduite, n'a donc pas pu être corrigée par le VAR. De quoi lourdement frustrer le KVC Westerlo, battu 2 buts à 0 à la Planet Group Arena...