Aston Villa comme Leicester City ? Unai Emery calme le jeu

Aston Villa a un énorme coup à jouer ce soir en déplacement à Arsenal. Les Gunners sont leaders, mais les Villains se prennent à rêver.

Ce sont des retrouvailles que l'on aurait jamais imaginées se produire dans un tel contexte pour Unai Emery : son ancien club, Arsenal, est leader mais n'est qu'à trois points de ses Villains, superbe surprise de ce début de saison. Une victoire à l'Emirates ce soir, et Aston Villa reviendra à hauteur de la tête.

Dix ans après le sacre surprise de Leicester City, l'Angleterre se prend même à évoquer un nouveau parcours de rêve pour l'équipe de Birmingham, qui évolue sans pression et pourrait bien jouer le coup à fond. Mais Emery calme le jeu.

Aston Villa rêve-t-il du titre ?

"Parler de titre n'a aucun sens pour nous. Nous sommes en décembre", clame l'entraîneur espagnol en conférence de presse dans des propos relayés par Sky Sports, entre autres. "Ce match contre Arsenal est le plus gros test possible pour nous".

Cela n'empêche pas Emery de rêver, bien sûr. "Les rêves sont gratuits. Je suis déjà en train de réaliser mon rêve ici. Et mon plus grand rêve en tant qu'entraîneur est de gagner la Champions League", sourit-il. "Mais à chaque instant, je reste réaliste".



"Mon seul rêve désormais, c'est le match de demain. Et après demain, nous verrons", conclut Unai Emery.