À six mois du Mondial, Youri Tielemans continue de grandir : "Je n'avais jamais vu ça"

Troisième de la Premier League avec Aston Villa et en pleine série de onze victoires consécutives, Youri Tielemans a révélé la clé du début de saison remarquable des Villans, qui se déplaceront à Arsenal ce mardi soir pour leur dernière rencontre de l'année civile.

Aston Villa n'aurait pas pu terminer l'année civile de meilleure manière. Les Villans viennent de signer... onze victoires de rang toutes compétitions confondues et n'ont plus perdu le moindre match depuis le 1er novembre, à Liverpool.

Troisième de la Premier League, avec un point de retard sur Manchester City et trois sur Arsenal, Aston Villa peut encore nourrir de très grandes ambitions cette saison. Le club compte dix points d'avance sur la cinquième place de Chelsea et a donc de bonnes chances de terminer dans le top 4, qualificatif pour la prochaine Ligue des Champions.

Youri Tielemans évoque le grand début de saison d'Aston Villa

Dans la ville de Birmingham, l'entraîneur Unai Emery peut compter sur un entrejeu composé de deux Diables Rouges, dont la cote ne cesse d'augmenter outre-Manche : Amadou Onana et Youri Tielemans. Dans le podcast HLN Football, l'ancien joueur d'Anderlecht et de Monaco a évoqué les raisons du succès d'Aston Villa.

"Unai Emery est un homme incroyablement passionné par son travail et par le football de manière générale. Il est d'une méticulosité hors du commun. Dans le vestiaire, on parle souvent de la durée de ses réunions et de leur nombre (rires). Mais ça fonctionne très bien et on en tire de nombreux enseignements, donc on les accepte."



Selon Youri Tielemans, Emery est une raison évidente de la grande saison que réalise Aston Villa. "Je n'ai jamais vu un briefing tactique durer moins de 30 minutes. Il a ses analystes, mais je pense qu'il regarde le match cinq fois lui-même. On essaie d'appliquer au mieux ses consignes. Il cherche toujours à nous stimuler", a conclu Youri Tielemans, qui continue de grandir à six mois de la Coupe du monde.