Du lourd pour la RDC : un gros morceau attend Chancel Mbemba (ex-RSCA), Noah Sadiki (ex-Union) et les Léopards

Chafik Ouassal
| Commentaire
Du lourd pour la RDC : un gros morceau attend Chancel Mbemba (ex-RSCA), Noah Sadiki (ex-Union) et les Léopards
Photo: © Photonews

Sans trop de surprises, la RDC et le Sénégal valident leur qualification dans le groupe D de cette Coupe d'Afrique des Nations.

Pour ce dernier match de poule, la RDC était emmenée par plusieurs noms connus du côté de la Belgique : Chancel Mbemba (ex-Anderlecht), Joris Kayembe (ex-Charleroi, Genk), Noah Sadiki (ex-Union), Michel-Ange Balikwisha (ex-Standard), Ngalayel Mukau (ex-Malines) ou encore les anciens Pandas Samuel Essende et Rocky Bushiri (ex-Eupen).

Les Léopards n'ont pas fait dans le détail face au Botswana (3-0). Nathanael Mbuku lançait les siens (31e) puis Gael Kakuta s'offrait un doublé (41e sur penalty et 60e). Monté au jeu, l'ancien joueur de Genk et de Zulte Waregem Theo Bongonda se montrait à nouveau décisif avec un assist sur le dernier but des Léopards.

Malgré la qualification, il y a pourtant quelques regrets car la RDC termine seconde derrière le Sénégal à la différence de but. Il ne manquait toutefois qu'un but supplémentaire aux Léopards pour finir premiers mais ce but de Mayele aavait finalement été annulé par la VAR. Du très lourd attend les Léopards au tour suivant : l’Algérie.

Le Sénégal se qualifie mais perd gros

L'ancien Anversois Abdoulaye Seck (38e), Habib Diallo (62e) et Cherif Ndiaye (ex-Beveren) dans les arrêts de jeu ont permis aux Lions de la Teranga de finir la phase de groupe en tête devant la RDC.


Cette victoire est toutefois entachée par l'exclusion de son pilier défensif Kalidou Koulibaly (71e) qui manquera le huitième de finale. Le tirage devrait toutefois être plus clément pour les Lions qui pourraient hériter du Burkina Faso ou encore du Soudan.

