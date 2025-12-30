L'année se termine mal pour un Diable Rouge, écarté du onze de base

Matz Sels devrait à nouveau être sur le banc ce soir face à Everton. Une fin d'année compliquée pour celui qui avait été élu Gardien de l'année en Premier League il n'y a pas si longtemps.

L'année 2025 de Matz Sels (33 ans) aura eu deux visages : la saison passée, le portier de Nottingham Forest était un élément clef de son club, qui obtiendra un résultat historique en allant chercher un ticket européen en terminant 7e de Premier League.

Mais cette saison, Nottingham joue pour sa survie, est actuellement 17e du championnat... et Sels a même disparu du onze de base. Après une petite blessure à l'aine mi-décembre, le Diable Rouge n'est pas revenu dans l'équipe.

Important en vue de la Coupe du Monde

Pour Mike Vanhamel, l'arrivée de Sean Dyche à la tête de Forest aurait pourtant dû aider Sels. "Le style de Nuno Espirito Santo convenait bien à Matz, celui d'Ange Postecoglou beaucoup moins. Dyche instaura de nouveau un jeu en bloc, et je trouve ça étonnant que Sels soit écarté", analyse l'ex-gardien du Lierse dans Sporza.

Vanhamel estime cependant que cette situation pourrait encore évoluer, et est probablement liée à la petite blessure subie par le Diable Rouge. "Je refuse de croire que ce choix de l'entraîneur est définitif", affirme le consultant. C'est le Brésilien John Victor qui a pris la place de Matz Sels entre les perches, sans faire forte impression.



Pour Sels, cette mise à l'écart arrive alors que les louanges pleuvent en direction de son concurrent en tant que n°2 des Diables : Senne Lammens. Même Mike Penders, convaincant à Strasbourg, commence à menacer celui qui a brièvement été n°1 avant le retour de Thibaut Courtois entre les perches.