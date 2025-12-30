Officiel : un premier transfert pour Ivan Leko et Bruges

Le Club étoffe son staff et vient d'annoncer l'arrivée d'un nouveau venu. Le Limbourgeois pose ses valises au Jan Breydel Stadion.

Le Club Bruges a débauché Bram Castro, 43 ans, auprès de la Fédération belge de football. Il y officiait comme entraîneur des gardiens des U21 et coordinateur des gardiens de but. Dès le 1er janvier, il est attendu au Jan Breydel Stadion pour sa première journée de travail avec son nouvel employeur.

Castro s'envolera ensuite pour Marbella, lieu du stage d'Ivan Leko et de ses hommes pour y préparer la suite de la saison.

Jusqu'à récemment, Wouter Biebauw était l'entraîneur des gardiens du Club, mais lorsque Bruges s'est séparé de Nicky Hayen, Biebauw a suivi le même chemin et a également été remercié pour ses services. Ce dernier a depuis rejoint le voisin du Cercle.

Bram Castro est un produit de la formation de Genk. Il avait toutefois percé à STVV avant de partir pour les Pays-Bas. Il a défendu les buts de Roda JC, du PSV, de MVV et d'Heracles Almelo. Entre-temps, il est retourné brièvement au Stayen. Plus tard dans sa carrière, il a également joué à Malines et à Ostende.

L'ancien portier compte un peu moins de 400 matches au plus haut niveau.



