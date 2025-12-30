Officiel : un premier transfert pour Ivan Leko et Bruges

Chafik Ouassal
| Commentaire
Officiel : un premier transfert pour Ivan Leko et Bruges
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Le Club étoffe son staff et vient d'annoncer l'arrivée d'un nouveau venu. Le Limbourgeois pose ses valises au Jan Breydel Stadion.

Le Club Bruges a débauché Bram Castro, 43 ans, auprès de la Fédération belge de football. Il y officiait comme entraîneur des gardiens des U21 et coordinateur des gardiens de but. Dès le 1er janvier, il est attendu au Jan Breydel Stadion pour sa première journée de travail avec son nouvel employeur.

Castro s'envolera ensuite pour Marbella, lieu du stage d'Ivan Leko et de ses hommes pour y préparer la suite de la saison.

Jusqu'à récemment, Wouter Biebauw était l'entraîneur des gardiens du Club, mais lorsque Bruges s'est séparé de Nicky Hayen, Biebauw a suivi le même chemin et a également été remercié pour ses services. Ce dernier a depuis rejoint le voisin du Cercle.

Bram Castro est un produit de la formation de Genk. Il avait toutefois percé à STVV avant de partir pour les Pays-Bas. Il a défendu les buts de Roda JC, du PSV, de MVV et d'Heracles Almelo. Entre-temps, il est retourné brièvement au Stayen. Plus tard dans sa carrière, il a également joué à Malines et à Ostende.

L'ancien portier compte un peu moins de 400 matches au plus haut niveau.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
KV Malines
Bram Castro

Plus de news

Retour surprise en Belgique pour Dries Mertens ?

Retour surprise en Belgique pour Dries Mertens ?

23:01
Pas une seule fois en équipe A cette année : Genk pourrait abandonner un transfert de plusieurs millions

Pas une seule fois en équipe A cette année : Genk pourrait abandonner un transfert de plusieurs millions

22:40
Deuxième chance ? Bruges revient à la charge pour un jeune défenseur de talent

Deuxième chance ? Bruges revient à la charge pour un jeune défenseur de talent

22:00
Du lourd pour la RDC : un gros morceau attend Chancel Mbemba (ex-RSCA), Noah Sadiki (ex-Union) et les Léopards

Du lourd pour la RDC : un gros morceau attend Chancel Mbemba (ex-RSCA), Noah Sadiki (ex-Union) et les Léopards

22:25
🎥 Doublé du Brugeois Onyedika, un ancien Soulier d'Or buteur : Paul Put et ses hommes renvoyés à la maison

🎥 Doublé du Brugeois Onyedika, un ancien Soulier d'Or buteur : Paul Put et ses hommes renvoyés à la maison

20:20
"Anderlecht aurait dû y être, c'est une catastrophe pour le football belge"

"Anderlecht aurait dû y être, c'est une catastrophe pour le football belge"

21:40
Anderlecht et le Standard en Champions Play-offs ? La suite de la saison s'annonce palpitante Analyse

Anderlecht et le Standard en Champions Play-offs ? La suite de la saison s'annonce palpitante

19:30
Matías Fernández-Pardo en Premier League cet hiver ? Un club belge pourrait également en profiter !

Matías Fernández-Pardo en Premier League cet hiver ? Un club belge pourrait également en profiter !

21:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/12: Castro - De Kerf - Duranville

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/12: Castro - De Kerf - Duranville

20:00
Un joueur clé de l'Antwerp convoité par un club du top belge ?

Un joueur clé de l'Antwerp convoité par un club du top belge ?

20:40
Un joueur, cité chez les Diables Rouges, mis à l'écart par Vincent Kompany ?

Un joueur, cité chez les Diables Rouges, mis à l'écart par Vincent Kompany ?

21:20
Benito Raman surprend et invite tous ses anciens clubs

Benito Raman surprend et invite tous ses anciens clubs

15:00
"Dieu était en pause clope?" : un ex-Rouche s'offre un débat théologique sur les réseaux

"Dieu était en pause clope?" : un ex-Rouche s'offre un débat théologique sur les réseaux

19:00
L'année se termine mal pour un Diable Rouge, écarté du onze de base

L'année se termine mal pour un Diable Rouge, écarté du onze de base

18:30
Un talent de Challenger Pro League intéresse deux clubs de D1A

Un talent de Challenger Pro League intéresse deux clubs de D1A

18:00
Une solution pourrait bien se dessiner pour Julien Duranville

Une solution pourrait bien se dessiner pour Julien Duranville

17:30
Nicolas Frutos présente les trois grands objectifs de la RAAL en 2026

Nicolas Frutos présente les trois grands objectifs de la RAAL en 2026

17:00
La finale de la Coupe du Monde 2030 au Maroc ou en Espagne ? La FIFA aurait tranché

La finale de la Coupe du Monde 2030 au Maroc ou en Espagne ? La FIFA aurait tranché

16:30
Ca ne calmera pas Westerlo : Jonathan Lardot confirme une grosse erreur d'arbitrage

Ca ne calmera pas Westerlo : Jonathan Lardot confirme une grosse erreur d'arbitrage

15:30
Pas une bonne nouvelle pour Duranville : le Borussia suit un très grand talent

Pas une bonne nouvelle pour Duranville : le Borussia suit un très grand talent

16:00
Une affaire à saisir en Pro League ? Griffin Yow est suivi par plusieurs clubs

Une affaire à saisir en Pro League ? Griffin Yow est suivi par plusieurs clubs

14:30
Aston Villa comme Leicester City ? Unai Emery calme le jeu

Aston Villa comme Leicester City ? Unai Emery calme le jeu

14:05
🎥 Une situation exceptionnelle : Jonathan Lardot revient sur le penalty refusé à Genk contre Bruges

🎥 Une situation exceptionnelle : Jonathan Lardot revient sur le penalty refusé à Genk contre Bruges

09:00
4
Le Real Madrid a-t-il repéré le successeur de Thibaut Courtois?

Le Real Madrid a-t-il repéré le successeur de Thibaut Courtois?

13:30
Plusieurs clubs de Pro League suivent un talent de Lille prêté aux Pays-Bas

Plusieurs clubs de Pro League suivent un talent de Lille prêté aux Pays-Bas

13:00
Malgré un goût de trop peu : le Standard et Vincent Euvrard pourront bien compter sur Rafiki Saïd

Malgré un goût de trop peu : le Standard et Vincent Euvrard pourront bien compter sur Rafiki Saïd

12:00
Ancien collègue de Vincent Kompany à Anderlecht, il assure : "Je ne l'aurais pas suivi au Bayern"

Ancien collègue de Vincent Kompany à Anderlecht, il assure : "Je ne l'aurais pas suivi au Bayern"

12:20
Six mois après son arrivée à Naples, Noa Lang déjà poussé vers la sortie ?

Six mois après son arrivée à Naples, Noa Lang déjà poussé vers la sortie ?

12:40
🎥 Une victoire sous les sifflets, de la colère malgré les trois points : et maintenant, à La Gantoise ? Analyse

🎥 Une victoire sous les sifflets, de la colère malgré les trois points : et maintenant, à La Gantoise ?

11:40
Qualifié pour la Coupe du monde, Hannes Delcroix va rejoindre un nouveau club pour relancer sa carrière

Qualifié pour la Coupe du monde, Hannes Delcroix va rejoindre un nouveau club pour relancer sa carrière

11:20
À six mois du Mondial, Youri Tielemans continue de grandir : "Je n'avais jamais vu ça"

À six mois du Mondial, Youri Tielemans continue de grandir : "Je n'avais jamais vu ça"

11:00
On s'en rapproche : une nouvelle règle révolutionnaire sur le hors-jeu testée dès la Coupe du monde 2026 ?

On s'en rapproche : une nouvelle règle révolutionnaire sur le hors-jeu testée dès la Coupe du monde 2026 ?

10:00
Le vestiaire de Genk juge les premiers pas de Nicky Hayen : "Il a déjà changé tous les fondamentaux"

Le vestiaire de Genk juge les premiers pas de Nicky Hayen : "Il a déjà changé tous les fondamentaux"

10:30
"L'Union contrôle tout depuis des semaines" : Sven Vandenbroeck fixé après sa sortie polémique

"L'Union contrôle tout depuis des semaines" : Sven Vandenbroeck fixé après sa sortie polémique

09:30
2
Un coup dans l'aile pour la course au top 6 ? L'Antwerp pourrait perdre un joueur capital en janvier

Un coup dans l'aile pour la course au top 6 ? L'Antwerp pourrait perdre un joueur capital en janvier

08:30
OHL pense à la succession de Tobe Leysen et a un gardien de but dans le viseur

OHL pense à la succession de Tobe Leysen et a un gardien de but dans le viseur

07:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 20
KRC Genk KRC Genk 3-5 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 Union SG Union SG
Standard Standard 1-2 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 OH Louvain OH Louvain
KV Malines KV Malines 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Gantoise La Gantoise 2-0 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved