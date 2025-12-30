Un joueur clé de l'Antwerp convoité par un club du top belge ?

Son solide début de saison pourrait coûter cher à l'Antwerp, d'autant plus que le joueur arrive doucement en fin de contrat au Bosuil.

L'Antwerp vient de prendre 13 points sur 15 en quelques journées contre le Club Bruges, le Racing Genk, La Gantoise, Anderlecht et Zulte Waregem. Un gros retour du Matricule 1 sur le devant de la scène, grâce entre-autres à Gyrano Kerk.

Le joueur avait dû manquer sept journées de jeu pour cela mais est désormais un pion clé de la formation anversoise. Son retour dans le onze de départ a eu lieu contre Bruges et depuis, il est incontournable. On peut même commencer à rêver à nouveau du top 6 et des Champions Play-offs, quelque chose en quoi on ne croyait presque plus du côté du Bosuil.

Mais il y a un hic : tant Kerk que Janssen - son coéquipier en attaque qui se porte tout aussi bien depuis le retour en forme de Kerk - arrivent en fin de contrat et jusqu'à présent aucune décision n'a été prise quant à une prolongation éventuelle.

Un intérêt belge également pour Kerk

Le Great Old examine s'il est possible de lui proposer un meilleur contrat. Sans cela, un départ estival serait inévitable explique Het Laatste Nieuws. Il y aurait de l'intérêt venu de Turquie, bien que cela ne semble pas intéresser le joueur pour le moment.

Entre-temps, la presse néerlandaise a également fait part de l'intérêt d'autres pays. Ainsi, des équipes d'Espagne, des Pays-Bas et de... Belgique aimeraient beaucoup l'accueillir. Un autre club belge "de premier plan" convoiterait Kerk, sans savoir pour l'instant qui.