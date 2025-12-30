Six mois après son arrivée à Naples, Noa Lang déjà poussé vers la sortie ?

Arrivé cet été, Noa Lang pourrait déjà quitter le Napoli dès le mois de janvier. Le Néerlandais peine à répondre aux exigences d'Antonio Conte et se contente de places sur le banc depuis le début de la saison.

Au Napoli, une règle stipule que chaque arrivée dans le club doit être compensée par un départ, le but étant de ne pas injecter de fonds supplémentaires dans les comptes.

Si le club du sud de l'Italie souhaite se renforcer en janvier, il devra donc se séparer de certains éléments de son noyau. Selon Il Mattino, Lorenzo Lucca, qui suscite l'intérêt de la Lazio Rome, pourrait en faire partie… mais pas seulement.

Noa Lang figurerait également sur la liste des joueurs susceptibles de quitter le club durant le mercato hivernal. Une information notable, d'autant que le Néerlandais semblait toujours travailler à son intégration dans l'effectif d'Antonio Conte.

Noa Lang déjà sur le départ du Napoli ?

Arrivé cet été contre 25 millions d'euros et sous contrat jusqu'en 2030, l'ancien joueur du Club de Bruges est décrit comme un joueur qui tente de s'adapter aux demandes de son entraîneur, mais qui n'y parvient pas pleinement. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : il n'a joué que 478 minutes en Série A depuis le début de la saison, pour un seul but marqué.



Son départ potentiel surprend en Italie, compte tenu de son arrivée récente et du peu de temps dont il a disposé pour faire ses preuves. Mais Naples souhaite renforcer son effectif, n'est pas entièrement convaincu par Noa Lang et ne pourra le faire que si des joueurs partent au préalable. Si une offre correcte arrive sur la table, elle ne devrait donc pas être refusée.