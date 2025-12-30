Le Real Madrid a-t-il repéré le successeur de Thibaut Courtois?

À 33 ans, Thibaut Courtois a encore quelques belles années devant lui mais ne sera pas éternel. Le Real Madrid anticiperait donc sa succession.

Thibaut Courtois est sous contrat à Madrid jusqu'à mi-2027 ; il aura alors 35 ans et la question de son avenir pourrait se poser, même si un gardien de but peut encore rester au top absolu un peu plus longtemps.

Le Diable Rouge est une légende du Real Madrid et s'il souhaite prolonger, le club acceptera naturellement. Mais même Courtois n'est pas immortel et la question de sa succession se posera plus tôt que tard.

Simon Eriksson, successeur surprise de Courtois ?

Le média espagnol DefensaCentral évoque un nom étonnant suivi par le Real Madrid pour reprendre le flambeau : celui de Simon Eriksson (19 ans), portier du club suédois de Elfsborg.

Eriksson est actuellement le gardien titulaire d'Elfsborg et est sous contrat jusqu'à fin 2029. Selon Transfermarkt, il coûterait 500 000 euros, mais l'intérêt éventuel de la Casa Blanca pourrait bien faire monter sa cote et les enchères.



On se rappelle que l'Ukrainien Andriy Lunin, doublure de Courtois, était lui aussi supposé lui succéder une fois le Belge arrivé en bout de course... mais la collaboration et cohabitation entre les deux hommes s'était assez mal terminée. Simon Eriksson, encore jeune mais très prometteur, pourrait être acheté et prêté en attendant que son heure vienne...