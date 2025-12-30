🎥 Une victoire sous les sifflets, de la colère malgré les trois points : et maintenant, à La Gantoise ?

La Gantoise a conclu son année 2025 par une victoire contre Westerlo. Grâce à ce succès, les Buffalos ne sont plus qu'à une petite longueur des Champions Play-Offs. Une question se pose désormais à la Planet Group Arena : et maintenant ?

Ces dernières saisons, La Gantoise a souvent manqué les Champions Play-Offs, mais a su se rattraper via les Europe Play-offs pour décrocher un billet européen, notamment pour la Conference League. La saison dernière, ce fut différent.

Les Buffalos ont terminé dans le top 6, mais en Champions Play-offs, ils ont montré leurs limites face aux équipes de tête, avec un bilan catastrophique de 3 points sur 30 lors des dix dernières journées. La question est donc : que pourra faire Gand cette saison ?

Une première victoire encourageante pour Rik De Mil

Rik De Mil est en poste depuis quelques semaines et a enregistré sa première victoire après deux défaites inaugurales. Les supporters présents à la Planet Group Arena contre Westerlo ont enfin pu célébrer un succès à domicile... mais ont montré leur mécontentement à leurs joueurs après la nouvelle terne prestation (voir ci-dessous).

Le coach s'était montré optimiste après la rencontre. "J’ai vu beaucoup de choses positives, mais il reste encore de nombreux points à améliorer. Nous allons les travailler rapidement lors du stage."

Le travail physique est une priorité. "L’intensité des entraînements est déjà élevée, mais la base reste trop faible. Nous allons la renforcer. Le stage sera utile, mais même avant, les joueurs devront réaliser un peu de travail physique pendant la semaine de pause", précisait De Mil.





Chaque joueur a donc reçu un programme pour les fêtes afin de consolider ses fondamentaux. Le stage servira à préparer l’équipe pour qu’elle puisse maintenir son niveau de jeu pendant 90 minutes tout au long de l'année 2026.

Le mental au cœur des progrès

L’aspect mental est également essentiel. Savoir "tuer un match" rapidement ou tenir face à la pression sont des compétences à développer. "Nous aurions pu terminer certains matchs plus tôt, mais cela relève aussi du mental. Il ne faut pas reculer et continuer à imposer notre jeu", insiste De Mil.

L’objectif est toujours clair : les Play-offs 1. "Mais pour y parvenir, il nous faut progresser", rappellait le coach. Cela soulève une question : l’effectif actuel suffira-t-il ou faudra-t-il des renforts ?

Rik De Mil n’a pas encore réclamé de nouvelles recrues, mais des discussions sont prévues avec Sam Baro et la direction. La grave blessure de Matisse Samoise pourrait également obliger le club à renforcer sa défense dans les mois à venir.

Du côté des supporters, la demande est nette : le groupe doit être renforcé. La prestation contre Westerlo n’a pas convaincu. Les points sont importants, mais la manière de les obtenir compte tout autant. La pression est donc également mise sur la direction pour agir.