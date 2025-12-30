Analyse 🎥 Une victoire sous les sifflets, de la colère malgré les trois points : et maintenant, à La Gantoise ?

🎥 Une victoire sous les sifflets, de la colère malgré les trois points : et maintenant, à La Gantoise ?
Photo: © photonews
Deviens fan de La Gantoise! 1883

La Gantoise a conclu son année 2025 par une victoire contre Westerlo. Grâce à ce succès, les Buffalos ne sont plus qu'à une petite longueur des Champions Play-Offs. Une question se pose désormais à la Planet Group Arena : et maintenant ?

Ces dernières saisons, La Gantoise a souvent manqué les Champions Play-Offs, mais a su se rattraper via les Europe Play-offs pour décrocher un billet européen, notamment pour la Conference League. La saison dernière, ce fut différent.

Les Buffalos ont terminé dans le top 6, mais en Champions Play-offs, ils ont montré leurs limites face aux équipes de tête, avec un bilan catastrophique de 3 points sur 30 lors des dix dernières journées. La question est donc : que pourra faire Gand cette saison ?

Une première victoire encourageante pour Rik De Mil

Rik De Mil est en poste depuis quelques semaines et a enregistré sa première victoire après deux défaites inaugurales. Les supporters présents à la Planet Group Arena contre Westerlo ont enfin pu célébrer un succès à domicile... mais ont montré leur mécontentement à leurs joueurs après la nouvelle terne prestation (voir ci-dessous).

Le coach s'était montré optimiste après la rencontre. "J’ai vu beaucoup de choses positives, mais il reste encore de nombreux points à améliorer. Nous allons les travailler rapidement lors du stage."

Le travail physique est une priorité. "L’intensité des entraînements est déjà élevée, mais la base reste trop faible. Nous allons la renforcer. Le stage sera utile, mais même avant, les joueurs devront réaliser un peu de travail physique pendant la semaine de pause", précisait De Mil.

Chaque joueur a donc reçu un programme pour les fêtes afin de consolider ses fondamentaux. Le stage servira à préparer l’équipe pour qu’elle puisse maintenir son niveau de jeu pendant 90 minutes tout au long de l'année 2026.

Le mental au cœur des progrès

L’aspect mental est également essentiel. Savoir "tuer un match" rapidement ou tenir face à la pression sont des compétences à développer. "Nous aurions pu terminer certains matchs plus tôt, mais cela relève aussi du mental. Il ne faut pas reculer et continuer à imposer notre jeu", insiste De Mil.

L’objectif est toujours clair : les Play-offs 1. "Mais pour y parvenir, il nous faut progresser", rappellait le coach. Cela soulève une question : l’effectif actuel suffira-t-il ou faudra-t-il des renforts ?

Rik De Mil n’a pas encore réclamé de nouvelles recrues, mais des discussions sont prévues avec Sam Baro et la direction. La grave blessure de Matisse Samoise pourrait également obliger le club à renforcer sa défense dans les mois à venir.

Du côté des supporters, la demande est nette : le groupe doit être renforcé. La prestation contre Westerlo n’a pas convaincu. Les points sont importants, mais la manière de les obtenir compte tout autant. La pression est donc également mise sur la direction pour agir.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
La Gantoise
Rik De Mil

Plus de news

Ca ne calmera pas Westerlo : Jonathan Lardot confirme une grosse erreur d'arbitrage

Ca ne calmera pas Westerlo : Jonathan Lardot confirme une grosse erreur d'arbitrage

15:30
Une affaire à saisir en Pro League ? Griffin Yow est suivi par plusieurs clubs

Une affaire à saisir en Pro League ? Griffin Yow est suivi par plusieurs clubs

14:30
Benito Raman surprend et invite tous ses anciens clubs

Benito Raman surprend et invite tous ses anciens clubs

15:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/12: Yow - Ferrah - Lang - Delcroix

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/12: Yow - Ferrah - Lang - Delcroix

14:30
Aston Villa comme Leicester City ? Unai Emery calme le jeu

Aston Villa comme Leicester City ? Unai Emery calme le jeu

14:05
Le Real Madrid a-t-il repéré le successeur de Thibaut Courtois?

Le Real Madrid a-t-il repéré le successeur de Thibaut Courtois?

13:30
Plusieurs clubs de Pro League suivent un talent de Lille prêté aux Pays-Bas

Plusieurs clubs de Pro League suivent un talent de Lille prêté aux Pays-Bas

13:00
Malgré un goût de trop peu : le Standard et Vincent Euvrard pourront bien compter sur Rafiki Saïd

Malgré un goût de trop peu : le Standard et Vincent Euvrard pourront bien compter sur Rafiki Saïd

12:00
Ancien collègue de Vincent Kompany à Anderlecht, il assure : "Je ne l'aurais pas suivi au Bayern"

Ancien collègue de Vincent Kompany à Anderlecht, il assure : "Je ne l'aurais pas suivi au Bayern"

12:20
Six mois après son arrivée à Naples, Noa Lang déjà poussé vers la sortie ?

Six mois après son arrivée à Naples, Noa Lang déjà poussé vers la sortie ?

12:40
Qualifié pour la Coupe du monde, Hannes Delcroix va rejoindre un nouveau club pour relancer sa carrière

Qualifié pour la Coupe du monde, Hannes Delcroix va rejoindre un nouveau club pour relancer sa carrière

11:20
À six mois du Mondial, Youri Tielemans continue de grandir : "Je n'avais jamais vu ça"

À six mois du Mondial, Youri Tielemans continue de grandir : "Je n'avais jamais vu ça"

11:00
On s'en rapproche : une nouvelle règle révolutionnaire sur le hors-jeu testée dès la Coupe du monde 2026 ?

On s'en rapproche : une nouvelle règle révolutionnaire sur le hors-jeu testée dès la Coupe du monde 2026 ?

10:00
Le vestiaire de Genk juge les premiers pas de Nicky Hayen : "Il a déjà changé tous les fondamentaux"

Le vestiaire de Genk juge les premiers pas de Nicky Hayen : "Il a déjà changé tous les fondamentaux"

10:30
"L'Union contrôle tout depuis des semaines" : Sven Vandenbroeck fixé après sa sortie polémique

"L'Union contrôle tout depuis des semaines" : Sven Vandenbroeck fixé après sa sortie polémique

09:30
1
🎥 Une situation exceptionnelle : Jonathan Lardot revient sur le penalty refusé à Genk contre Bruges

🎥 Une situation exceptionnelle : Jonathan Lardot revient sur le penalty refusé à Genk contre Bruges

09:00
3
Un coup dans l'aile pour la course au top 6 ? L'Antwerp pourrait perdre un joueur capital en janvier

Un coup dans l'aile pour la course au top 6 ? L'Antwerp pourrait perdre un joueur capital en janvier

08:30
Plusieurs clubs s'y intéressent : Anderlecht demanderait un véritable pactole pour Nilson Angulo

Plusieurs clubs s'y intéressent : Anderlecht demanderait un véritable pactole pour Nilson Angulo

08:00
Un trophée individuel pour Anderlecht avant les trophées collectifs ?

Un trophée individuel pour Anderlecht avant les trophées collectifs ?

07:20
2
Deux coachs belges en 1/8es de finale de la CAN : le troisième jouera sa dernière carte, ce mardi

Deux coachs belges en 1/8es de finale de la CAN : le troisième jouera sa dernière carte, ce mardi

07:40
OHL pense à la succession de Tobe Leysen et a un gardien de but dans le viseur

OHL pense à la succession de Tobe Leysen et a un gardien de but dans le viseur

07:00
Jan Vertonghen se paie l'arbitrage portugais après une polémique lors du match de Benfica

Jan Vertonghen se paie l'arbitrage portugais après une polémique lors du match de Benfica

06:30
Sacré avantage : Eupen ira préparer la reprise... au PSG

Sacré avantage : Eupen ira préparer la reprise... au PSG

23:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 29/12: Ebnoutalib - Batshuayi

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 29/12: Ebnoutalib - Batshuayi

21:00
CAN : Saintfiet et le Mali de toute justesse, le Maroc fait encore sensation !

CAN : Saintfiet et le Mali de toute justesse, le Maroc fait encore sensation !

22:30
"On paie le prix des erreurs des Danois" : Silvio Proto tacle sévèrement l'ancienne direction sportive

"On paie le prix des erreurs des Danois" : Silvio Proto tacle sévèrement l'ancienne direction sportive

21:40
Un ancien coach des jeunes de l'AS Eupen reprend du service en D2 ACFF

Un ancien coach des jeunes de l'AS Eupen reprend du service en D2 ACFF

22:00
En couple avec... Sydney Sweeney ? Un coéquipier de Saelemaekers forcé de démentir

En couple avec... Sydney Sweeney ? Un coéquipier de Saelemaekers forcé de démentir

21:20
Le futur des Diables Rouges, c'est eux : les Belges à suivre en 2026

Le futur des Diables Rouges, c'est eux : les Belges à suivre en 2026

20:40
4
Mauvaise nouvelle pour Batshuayi : un nouveau concurrent a signé

Mauvaise nouvelle pour Batshuayi : un nouveau concurrent a signé

21:00
La RAAL confirme l'arrivée de Jonathan Kindermans... mais pas en tant que directeur sportif !

La RAAL confirme l'arrivée de Jonathan Kindermans... mais pas en tant que directeur sportif !

20:00
CAN : l'aventure continue pour Hugo Broos et l'Afrique du Sud

CAN : l'aventure continue pour Hugo Broos et l'Afrique du Sud

20:20
Un club pourrait à nouveau tenter de signer Yari Verschaeren cet été

Un club pourrait à nouveau tenter de signer Yari Verschaeren cet été

19:30
Oubliez l'Union, Bruges et Anderlecht : "Ce sont eux qui pratiquent le plus beau football de Belgique"

Oubliez l'Union, Bruges et Anderlecht : "Ce sont eux qui pratiquent le plus beau football de Belgique"

19:00
L'Union et Bruges ont régné sur 2025 : voici notre onze de l'année en Jupiler Pro League

L'Union et Bruges ont régné sur 2025 : voici notre onze de l'année en Jupiler Pro League

18:30
1
Ce n'est pas une première : deux joueurs du championnat belges mis à l'honneur en France

Ce n'est pas une première : deux joueurs du championnat belges mis à l'honneur en France

18:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 20
KRC Genk KRC Genk 3-5 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 Union SG Union SG
Standard Standard 1-2 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 OH Louvain OH Louvain
KV Malines KV Malines 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Gantoise La Gantoise 2-0 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved