Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/12: Delcroix - Vroman - Kerk - Angulo

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Delcroix - Vroman - Kerk - Angulo

Qualifié pour la Coupe du monde, Hannes Delcroix va rejoindre un nouveau club pour relancer sa carrière

Sur une voie de garage à Burnley, Hannes Delcroix va se relancer. Le défenseur central serait en train de finaliser son transfert à Lugano, en première division suisse. (Lire la suite)

Un coup dans l'aile pour la course au top 6 ? L'Antwerp pourrait perdre un joueur capital en janvier

En fin de contrat au terme de la saison, Gyrano Kerk pourrait quitter l'Antwerp dès le mois de janvier. En Turquie, plusieurs clubs suivraient de près sa situation. (Lire la suite)