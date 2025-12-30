Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/12: Delcroix - Vroman - Kerk - Angulo
Photo: © Photonews
Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Delcroix - Vroman - Kerk - Angulo
Qualifié pour la Coupe du monde, Hannes Delcroix va rejoindre un nouveau club pour relancer sa carrière
Sur une voie de garage à Burnley, Hannes Delcroix va se relancer. Le défenseur central serait en train de finaliser son transfert à Lugano, en première division suisse. (Lire la suite)
Un coup dans l'aile pour la course au top 6 ? L'Antwerp pourrait perdre un joueur capital en janvier
En fin de contrat au terme de la saison, Gyrano Kerk pourrait quitter l'Antwerp dès le mois de janvier. En Turquie, plusieurs clubs suivraient de près sa situation. (Lire la suite)
Photo: © photonews
Plusieurs clubs s'y intéressent : Anderlecht demanderait un véritable pactole pour Nilson Angulo
Le Sporting d'Anderlecht est conscient de l'intérêt porté à Nilson Angulo, suivi par plusieurs écuries européennes. Le club bruxellois n'a toutefois pas prévu de s'en séparer tout de suite et demanderait... un véritable pactole. (Lire la suite)
OHL pense à la succession de Tobe Leysen et a un gardien de but dans le viseur
Les performances de Tobe Leysen attirent les regards. Voilà plusieurs mercatos que le portier d'OHL est cité un peu partout, et le club louvaniste prépare sa succession. (Lire la suite)
Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 29/12