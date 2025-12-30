Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/12: Delcroix - Vroman - Kerk - Angulo

Redaction
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/12: Delcroix - Vroman - Kerk - Angulo
Photo: © Photonews

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Delcroix - Vroman - Kerk - Angulo

Qualifié pour la Coupe du monde, Hannes Delcroix va rejoindre un nouveau club pour relancer sa carrière

Sur une voie de garage à Burnley, Hannes Delcroix va se relancer. Le défenseur central serait en train de finaliser son transfert à Lugano, en première division suisse. (Lire la suite)

Un coup dans l'aile pour la course au top 6 ? L'Antwerp pourrait perdre un joueur capital en janvier

En fin de contrat au terme de la saison, Gyrano Kerk pourrait quitter l'Antwerp dès le mois de janvier. En Turquie, plusieurs clubs suivraient de près sa situation. (Lire la suite)

Plusieurs clubs s'y intéressent : Anderlecht demanderait un véritable pactole pour Nilson Angulo
Photo: © photonews

Plusieurs clubs s'y intéressent : Anderlecht demanderait un véritable pactole pour Nilson Angulo

Le Sporting d'Anderlecht est conscient de l'intérêt porté à Nilson Angulo, suivi par plusieurs écuries européennes. Le club bruxellois n'a toutefois pas prévu de s'en séparer tout de suite et demanderait... un véritable pactole. (Lire la suite)

OHL pense à la succession de Tobe Leysen et a un gardien de but dans le viseur

Les performances de Tobe Leysen attirent les regards. Voilà plusieurs mercatos que le portier d'OHL est cité un peu partout, et le club louvaniste prépare sa succession. (Lire la suite)


Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 29/12

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/12: Delcroix - Kerk - Angulo

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/12: Delcroix - Kerk - Angulo

11:20
Qualifié pour la Coupe du monde, Hannes Delcroix va rejoindre un nouveau club pour relancer sa carrière

Qualifié pour la Coupe du monde, Hannes Delcroix va rejoindre un nouveau club pour relancer sa carrière

11:20
À six mois du Mondial, Youri Tielemans continue de grandir : "Je n'avais jamais vu ça"

À six mois du Mondial, Youri Tielemans continue de grandir : "Je n'avais jamais vu ça"

11:00
Le vestiaire de Genk juge les premiers pas de Nicky Hayen : "Il a déjà changé tous les fondamentaux"

Le vestiaire de Genk juge les premiers pas de Nicky Hayen : "Il a déjà changé tous les fondamentaux"

10:30
On s'en rapproche : une nouvelle règle révolutionnaire sur le hors-jeu testée dès la Coupe du monde 2026 ?

On s'en rapproche : une nouvelle règle révolutionnaire sur le hors-jeu testée dès la Coupe du monde 2026 ?

10:00
"L'Union contrôle tout depuis des semaines" : Sven Vandenbroeck fixé après sa sortie polémique

"L'Union contrôle tout depuis des semaines" : Sven Vandenbroeck fixé après sa sortie polémique

09:30
🎥 Une situation exceptionnelle : Jonathan Lardot revient sur le penalty refusé à Genk contre Bruges

🎥 Une situation exceptionnelle : Jonathan Lardot revient sur le penalty refusé à Genk contre Bruges

09:00
1
Un coup dans l'aile pour la course au top 6 ? L'Antwerp pourrait perdre un joueur capital en janvier

Un coup dans l'aile pour la course au top 6 ? L'Antwerp pourrait perdre un joueur capital en janvier

08:30
Plusieurs clubs s'y intéressent : Anderlecht demanderait un véritable pactole pour Nilson Angulo

Plusieurs clubs s'y intéressent : Anderlecht demanderait un véritable pactole pour Nilson Angulo

08:00
Deux coachs belges en 1/8es de finale de la CAN : le troisième jouera sa dernière carte, ce mardi

Deux coachs belges en 1/8es de finale de la CAN : le troisième jouera sa dernière carte, ce mardi

07:40
Un trophée individuel pour Anderlecht avant les trophées collectifs ?

Un trophée individuel pour Anderlecht avant les trophées collectifs ?

07:20
1
OHL pense à la succession de Tobe Leysen et a un gardien de but dans le viseur

OHL pense à la succession de Tobe Leysen et a un gardien de but dans le viseur

07:00
Jan Vertonghen se paie l'arbitrage portugais après une polémique lors du match de Benfica

Jan Vertonghen se paie l'arbitrage portugais après une polémique lors du match de Benfica

06:30
Sacré avantage : Eupen ira préparer la reprise... au PSG

Sacré avantage : Eupen ira préparer la reprise... au PSG

23:00
CAN : Saintfiet et le Mali de toute justesse, le Maroc fait encore sensation !

CAN : Saintfiet et le Mali de toute justesse, le Maroc fait encore sensation !

22:30
Un ancien coach des jeunes de l'AS Eupen reprend du service en D2 ACFF

Un ancien coach des jeunes de l'AS Eupen reprend du service en D2 ACFF

22:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 29/12: Ebnoutalib - Batshuayi

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 29/12: Ebnoutalib - Batshuayi

21:00
"On paie le prix des erreurs des Danois" : Silvio Proto tacle sévèrement l'ancienne direction sportive

"On paie le prix des erreurs des Danois" : Silvio Proto tacle sévèrement l'ancienne direction sportive

21:40
En couple avec... Sydney Sweeney ? Un coéquipier de Saelemaekers forcé de démentir

En couple avec... Sydney Sweeney ? Un coéquipier de Saelemaekers forcé de démentir

21:20
Mauvaise nouvelle pour Batshuayi : un nouveau concurrent a signé

Mauvaise nouvelle pour Batshuayi : un nouveau concurrent a signé

21:00
Le futur des Diables Rouges, c'est eux : les Belges à suivre en 2026

Le futur des Diables Rouges, c'est eux : les Belges à suivre en 2026

20:40
4
CAN : l'aventure continue pour Hugo Broos et l'Afrique du Sud

CAN : l'aventure continue pour Hugo Broos et l'Afrique du Sud

20:20
La RAAL confirme l'arrivée de Jonathan Kindermans... mais pas en tant que directeur sportif !

La RAAL confirme l'arrivée de Jonathan Kindermans... mais pas en tant que directeur sportif !

20:00
Un club pourrait à nouveau tenter de signer Yari Verschaeren cet été

Un club pourrait à nouveau tenter de signer Yari Verschaeren cet été

19:30
Oubliez l'Union, Bruges et Anderlecht : "Ce sont eux qui pratiquent le plus beau football de Belgique"

Oubliez l'Union, Bruges et Anderlecht : "Ce sont eux qui pratiquent le plus beau football de Belgique"

19:00
L'Union et Bruges ont régné sur 2025 : voici notre onze de l'année en Jupiler Pro League

L'Union et Bruges ont régné sur 2025 : voici notre onze de l'année en Jupiler Pro League

18:30
1
Ce n'est pas une première : deux joueurs du championnat belges mis à l'honneur en France

Ce n'est pas une première : deux joueurs du championnat belges mis à l'honneur en France

18:00
Affaire à saisir ? Un ancien de Pro League pourrait partir gratuitement en janvier

Affaire à saisir ? Un ancien de Pro League pourrait partir gratuitement en janvier

17:30
Une seule raison pourrait l'y pousser : voilà pourquoi Goto ne reviendra pas à Anderlecht cet hiver

Une seule raison pourrait l'y pousser : voilà pourquoi Goto ne reviendra pas à Anderlecht cet hiver

17:00
Il fallait s'y attendre : la lourde suspension encourue par Timothé Nkada est connue

Il fallait s'y attendre : la lourde suspension encourue par Timothé Nkada est connue

16:45
"À notre carton rouge lunaire" : l'hommage inattendu de Will Still

"À notre carton rouge lunaire" : l'hommage inattendu de Will Still

16:30
Manchester United plus concret ? Anderlecht devancé pour jeune talent traqué depuis des mois

Manchester United plus concret ? Anderlecht devancé pour jeune talent traqué depuis des mois

16:00
La dernière équipe-type de l'année : le bourreau du Standard et plusieurs Brugeois à l'honneur

La dernière équipe-type de l'année : le bourreau du Standard et plusieurs Brugeois à l'honneur

15:40
Deux joueurs plus importants qu'il n'y paraît pour Anderlecht : "Ça met le reste de l'équipe en difficulté"

Deux joueurs plus importants qu'il n'y paraît pour Anderlecht : "Ça met le reste de l'équipe en difficulté"

15:20
🎥 Quel but ! Un ancien de l'Union retrouve le chemin des filets après un an de disette en Premier League

🎥 Quel but ! Un ancien de l'Union retrouve le chemin des filets après un an de disette en Premier League

15:00
"Ils ne comptaient plus sur moi" : comment le Standard est passé à côté d'Hugo Cuypers

"Ils ne comptaient plus sur moi" : comment le Standard est passé à côté d'Hugo Cuypers

14:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 20
KRC Genk KRC Genk 3-5 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 Union SG Union SG
Standard Standard 1-2 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 OH Louvain OH Louvain
KV Malines KV Malines 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Gantoise La Gantoise 2-0 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved