Matías Fernández-Pardo en Premier League cet hiver ? Un club belge pourrait également en profiter !

Après avoir traversé la frontière, le Belge fait forte impression au LOSC, ce qui n'est pas passé inaperçu, notamment outre Manche en Premier League.

À l'approche du mercato hivernal, plusieurs clubs de Premier League suivraient de près Matías Fernández-Pardo. Un transfert pourrait d'ailleurs être financièrement intéressant pour La Gantoise. Selon Give Me Sport, le Belge serait dans le viseur de pas moins de quatre clubs anglais.

Wolverhampton est explicitement mentionné, car la formation est mal en point en Premier League et est activement à la recherche de renforts offensifs en janvier. Leeds United, West Ham United et Brentford suivraient également de près la situation du joueur offensif qui ne joue pour Lille que depuis l'été 2024.

Son profil, ses progrès et son âge le rendent intéressant pour la Premier League. La volonté du club français de coopérer à un transfert en janvier dépendra de la situation sportive et du montant proposé. Il est clair que Lille se trouve dans une position favorable pour négocier.

La Gantoise pourrait bien en profiter

Le club Buffalo avait vendu Matias Fernandez-Pardo à Lille à l'été 2024 et, dans ce type de transfert, il est courant d'inclure une clause de revente. Il s'agit souvent d'un pourcentage compris entre 15 et 25%. Si le LOSC décide donc de vendre le joueur, cela pourrait alors également renflouer les caisses du club belge.