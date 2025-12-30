Pas une seule fois en équipe A cette année : Genk pourrait abandonner un transfert de plusieurs millions

Nicky Hayen aura du pain sur la planche à Genk. Le nouvel entraîneur des Limbourgeois souhaite recruter plusieurs nouveaux joueurs, mais plusieurs transferts sont également en cours de négociation.

Ayumu Yokoyama avait rejoint le Limbourg en février, en provenance de Birmingham City. Il y jouait depuis l'été 2024, après avoir été recruté de Sagan Tosu dans son pays natal, le Japon. L'ailier gauche de 22 ans a d'abord été prêté jusqu'à la fin de la saison par le club de League One.

Genk s'intéresse au jeune Japonais

Le club belge a décidé de conserver l'ailier et versé trois millions d'euros à Birmingham City pour le joueur, qui a disputé neuf matchs avec Jong Genk la saison dernière (un but marqué). Le début d'une belle carrière ?

Cette saison, on pensait qu'il pourrait franchir le pas et passer de l'équipe B à l'équipe A, mais finalement, même avec Jong Genk son temps de jeu a été très mince. Avec un contrat qui se termine en 2029, les choses semblent désormais compliquées pour le Racing.

Prêt ou transfert définitif ?

Il y a donc du travail pour Dimitri De Condé. Selon Het Laatste Nieuws, Genk aurait l'intention de se séparer de son joueur dès cet hiver. Le Racing pourrait le faire dans le cadre d'un prêt, car avec encore trois ans de contrat, le club continue peut-être à croire en lui. Cette saison, sous les ordres de Nicky Hayen, il ne devrait pas trouver de temps de jeu au sein de l'équipe A.