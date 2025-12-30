"Dieu était en pause clope?" : un ex-Rouche s'offre un débat théologique sur les réseaux

Matthieu Dossevi n'a pas sa langue en poche. L'ancien ailier du Standard s'est ainsi offert un sacré débat sur les réseaux, en critiquant la position d'un croyant sur X.

Le contexte : alors que la star de la boxe Anthony Joshua, récemment vainqueur de Jake Paul par K.O dans un combat très suivi et diffusé sur Netflix, a miraculeusement survécu à un accident ayant coûté la vie de deux des membres de son staff au Nigeria, un commentaire sur X a fait réagir Matthieu Dossevi.

Une publication, accompagnée d'une photo de la voiture détruite de Joshua, était ainsi accompagnée de ce texte : "Anthony Joshua est probablement l'homme le plus chanceux de la semaine. C'est une preuve que Dieu existe".

Matthieu Dossevi met en colère les croyants

Dossevi, piquant, a partagé ce post, s'interrogeant au passage : "Ah bon…du coup, je suppose que dieu était en pause clope pour les deux autres qui n’ont pas survécu". Latz Ayodele et Shina Ghami, coach et préparateur physique du boxeur anglais, sont en effet tous deux décédés.

Ah bon…du coup, je suppose que dieu était en pause clope pour les deux autres qui n’ont pas survécu 🤷🏽‍♂️ https://t.co/9jQPgFuGE9 — Matthieu Dossevi (@MDossevi) December 30, 2025

Il n'en fallait pas plus pour que des commentaires outrés affluent sous le X de l'ancien capitaine du Standard, qui ne cache pas son athéisme. "Avec ta carrière de m*rde, t'aurais dû croire en Dieu", l'apostrophe quelqu'un. Dossevi répond, toujours avec humour : "C’est à dire que j’ai mon voisin qui prie tous les jours, et qui dépasse pas R3 (la D8 française, nda)…il doit pas avoir la bonne formule je suppose".





Côté terrains, Matthieu Dossevi, 37 ans, est retraité depuis 2023 et une dernière pige à Versailles. Il aura porté les couleurs du Standard de Liège à 65 reprises, mais aussi de Valenciennes, Toulouse, Le Mans ou encore Metz, cumulant 243 matchs de Ligue 1.