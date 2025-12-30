Une solution pourrait bien se dessiner pour Julien Duranville

Une solution pourrait bien se dessiner pour Julien Duranville
Photo: © photonews

Julien Duranville est dans l'impasse à Dortmund. Plusieurs clubs pourraient bien tenter le coup cet hiver, et une piste semble plus concrète que les autres.

Que va faire Julien Duranville ? Dans l'impasse au Borussia Dortmund, où Niko Kovac ne compte absolument plus sur lui, l'ailier international belge (2 caps) a besoin d'une solution dès ce mercato hivernal. D'autant plus quand on sait que Dortmund songe à encore renforcer ses flancs, preuve supplémentaire que Duranville n'entre plus dans les plans du club.

Mais le talent de l'ex-Anderlechtois n'a pas été oublié par l'Europe. Dès ses débuts au RSCA, Duranville était considéré comme l'un des ailiers les plus prometteurs du monde, mais sa progression a été ralentie par des blessures et rechutes au fil des mois.

Julien Duranville vers la Liga ? 

Désormais débarrassé de ses soucis physiques, Julien Duranville pourrait compter sur de l'intérêt concret. Non pas en provenance d'Allemagne, où le Werder Brême et le Borussia Mönchengladbach auraient décliné l'idée d'un transfert, mais bien d'Espagne.

Selon les informations de BILD, que nous sommes en mesure de confirmer, le FC Séville serait en effet très intéressé par un prêt dès cet hiver, et aurait approché le Borussia Dortmund pour en discuter. 

La piste d'un retour en prêt  au RSC Anderlecht a également été évoquée, mais paraît en l'état peu réalisable, même si le joueur cherche actuellement avant tout du temps de jeu - que le FC Séville serait prêt à lui offrir. 

