La finale de la Coupe du Monde 2030 au Maroc ou en Espagne ? La FIFA aurait tranché

Après les USA, le Canada et le Mexique, la Coupe du Monde 2030 sera à nouveau partagée entre plusieurs pays. On ignore cependant encore où se tiendra la finale.

Après l'édition américaine de 2026, la Coupe du Monde reviendra en 2030 sur les continents africain et européen avec une compétition partagée entre l'Espagne, le Portugal et le Maroc. On ignore cependant encore où se tiendra la finale de la Coupe du Monde 2030.

Deux pistes se dégagent : Santiago Bernabeu, légendaire stade du Real Madrid, ou le futur Grand Stade de Benslimane, à Casablanca, qui sera le plus grand stade du monde (150.000 places) une fois inauguré. Or, selon le média espagnol AS, la FIFA aurait une préférence.

Santiago Bernabeu pour la finale en 2030 ?

C'est en effet vers Madrid et Santiago Bernabeu que pencherait l'organisation internationale de football. En cause, les excellentes relations entre le président du Real Madrid, Florentino Perez, et Gianni Infantino, président de la FIFA, mais aussi les facilités organisationnelles liées à ce choix.

Le Real Madrid a en effet l'habitude des grands événements de ce genre tels que les Clasico ou finales de Ligue des Champions, et Santiago Bernabeu a récemment accueilli un match de NFL sans le moindre couac d'organisation.



L'organisation parfois pointée du doigt par les participants à la Coupe d'Afrique des Nations, qui se déroule en ce moment au Maroc, ne plaide peut-être pas non plus en faveur du Grand Stade de Benslimane. Mais AS, naturellement, prêche pour sa chapelle et du côté du Maroc, on nie toute décision de la FIFA en ce sens...