Un joueur, cité chez les Diables Rouges, mis à l'écart par Vincent Kompany ?

Chafik Ouassal
| Commentaire
Un joueur, cité chez les Diables Rouges, mis à l'écart par Vincent Kompany ?
Photo: © photonews


Le latéral est en cruel manque de temps de jeu en Bavière, où il ne semble d'ailleurs plus avoir d'avenir. Un départ cet hiver semble nécessaire pour se relancer.

Un temps cité chez les Diables comme le "binational mystère" qui aurait été suivi par Rudi Garcia, Sacha Boey est un absent de longue date au Bayern Munich. Alors que la maladie est la cause officielle avancée, un incident sur le banc de touche aurait toutefois amené sa situation actuelle.

En effet, d'après Münchner Abendzeitung, un incident avec Vincent Kompany serait à l'origine de sa mise à l'écart. Lors d’une rencontre, le coach bruxellois aurait demandé à Boey de s'apprêter à entrer, avant de s'agacer devant sa lenteur à se préparer. 

Le coach belge aurait alors changé d'avis et décidé de ne pas le faire entrer en jeu, et n'a plus fait appel à ses services depuis.

Dans tous les cas, la donne est claire et le joueur ne semble plus avoir d'avenir en Bavière malgré la somme (30 millions d'euros) dépensée par le Bayern et ses 2,5 ans de contrat restant. Il peut compter sur un intérêt venu de Turquie et d'Angleterre.


Le latéral droit n’est plus apparu sous les couleurs du Bayern en match officiel depuis début novembre. Un départ cet hiver semble inévitable.

Commentaire
Bayern Munich
Vincent Kompany
Sacha Boey

