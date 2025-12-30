Malgré un goût de trop peu : le Standard et Vincent Euvrard pourront bien compter sur Rafiki Saïd

Titulaire à trois reprises, Rafiki Saïd n'a manqué aucune minute du parcours des Comores à la Coupe d'Afrique des Nations. Un parcours qui s'est toutefois déjà achevé, probablement un peu trop tôt au goût de l'ailier du Standard.

Ce lundi soir, les Comores ont été éliminées de la Coupe d'Afrique des Nations après leur match nul face au Mali de Tom Saintfiet, insuffisant pour espérer terminer parmi les meilleurs troisièmes et rejoindre les 1/8es de finale par la "petite porte".

Un véritable échec pour les Comoriens, qui ont cependant hérité de l'un des groupes les plus compliqués, avec le Maroc, hôte de la compétition et grandissime favori, le Mali et la Zambie.

Après deux partages contre la Zambie et le Mali et une défaite inaugurale face au Maroc, les joueurs comoriens pourront donc passer le Nouvel An en famille avant de rejoindre leur club respectif. Une bonne nouvelle pour… le Standard, notamment.

Rafiki Saïd ne manquera pas le stage du Standard

En effet, si les Rouches auraient évidemment aimé que leur joueur fasse des étincelles sur la scène continentale, Rafiki Saïd sera bien disponible pour le stage hivernal, qui se déroulera à Lagos, au Portugal, du 4 au 10 janvier.



Titularisé à trois reprises, l'ailier du Standard n'a manqué aucune minute du parcours des Comores. Il n'a toutefois pas réussi à se rendre décisif sur le plan comptable, le pays n'ayant pas inscrit le moindre but durant ses trois matchs. Une Coupe d'Afrique en demi-teinte pour Rafiki Saïd, qui rejoindra néanmoins le groupe liégeois en pleine forme, au même titre que Yannick Pandor et Aboubacar Ali aux Francs Borains.