Malgré un goût de trop peu : le Standard et Vincent Euvrard pourront bien compter sur Rafiki Saïd

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
| Commentaire
Malgré un goût de trop peu : le Standard et Vincent Euvrard pourront bien compter sur Rafiki Saïd
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Titulaire à trois reprises, Rafiki Saïd n'a manqué aucune minute du parcours des Comores à la Coupe d'Afrique des Nations. Un parcours qui s'est toutefois déjà achevé, probablement un peu trop tôt au goût de l'ailier du Standard.

Ce lundi soir, les Comores ont été éliminées de la Coupe d'Afrique des Nations après leur match nul face au Mali de Tom Saintfiet, insuffisant pour espérer terminer parmi les meilleurs troisièmes et rejoindre les 1/8es de finale par la "petite porte".

Un véritable échec pour les Comoriens, qui ont cependant hérité de l'un des groupes les plus compliqués, avec le Maroc, hôte de la compétition et grandissime favori, le Mali et la Zambie.

Après deux partages contre la Zambie et le Mali et une défaite inaugurale face au Maroc, les joueurs comoriens pourront donc passer le Nouvel An en famille avant de rejoindre leur club respectif. Une bonne nouvelle pour… le Standard, notamment.

Rafiki Saïd ne manquera pas le stage du Standard

En effet, si les Rouches auraient évidemment aimé que leur joueur fasse des étincelles sur la scène continentale, Rafiki Saïd sera bien disponible pour le stage hivernal, qui se déroulera à Lagos, au Portugal, du 4 au 10 janvier.


Titularisé à trois reprises, l'ailier du Standard n'a manqué aucune minute du parcours des Comores. Il n'a toutefois pas réussi à se rendre décisif sur le plan comptable, le pays n'ayant pas inscrit le moindre but durant ses trois matchs. Une Coupe d'Afrique en demi-teinte pour Rafiki Saïd, qui rejoindra néanmoins le groupe liégeois en pleine forme, au même titre que Yannick Pandor et Aboubacar Ali aux Francs Borains.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
Comores
Rafiki Said

Plus de news

Ca ne calmera pas Westerlo : Jonathan Lardot confirme une grosse erreur d'arbitrage

Ca ne calmera pas Westerlo : Jonathan Lardot confirme une grosse erreur d'arbitrage

15:30
Benito Raman surprend et invite tous ses anciens clubs

Benito Raman surprend et invite tous ses anciens clubs

15:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/12: Yow - Ferrah - Lang - Delcroix

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/12: Yow - Ferrah - Lang - Delcroix

14:30
Une affaire à saisir en Pro League ? Griffin Yow est suivi par plusieurs clubs

Une affaire à saisir en Pro League ? Griffin Yow est suivi par plusieurs clubs

14:30
Aston Villa comme Leicester City ? Unai Emery calme le jeu

Aston Villa comme Leicester City ? Unai Emery calme le jeu

14:05
Le Real Madrid a-t-il repéré le successeur de Thibaut Courtois?

Le Real Madrid a-t-il repéré le successeur de Thibaut Courtois?

13:30
Plusieurs clubs de Pro League suivent un talent de Lille prêté aux Pays-Bas

Plusieurs clubs de Pro League suivent un talent de Lille prêté aux Pays-Bas

13:00
Ancien collègue de Vincent Kompany à Anderlecht, il assure : "Je ne l'aurais pas suivi au Bayern"

Ancien collègue de Vincent Kompany à Anderlecht, il assure : "Je ne l'aurais pas suivi au Bayern"

12:20
Six mois après son arrivée à Naples, Noa Lang déjà poussé vers la sortie ?

Six mois après son arrivée à Naples, Noa Lang déjà poussé vers la sortie ?

12:40
🎥 Une victoire sous les sifflets, de la colère malgré les trois points : et maintenant, à La Gantoise ? Analyse

🎥 Une victoire sous les sifflets, de la colère malgré les trois points : et maintenant, à La Gantoise ?

11:40
Qualifié pour la Coupe du monde, Hannes Delcroix va rejoindre un nouveau club pour relancer sa carrière

Qualifié pour la Coupe du monde, Hannes Delcroix va rejoindre un nouveau club pour relancer sa carrière

11:20
À six mois du Mondial, Youri Tielemans continue de grandir : "Je n'avais jamais vu ça"

À six mois du Mondial, Youri Tielemans continue de grandir : "Je n'avais jamais vu ça"

11:00
On s'en rapproche : une nouvelle règle révolutionnaire sur le hors-jeu testée dès la Coupe du monde 2026 ?

On s'en rapproche : une nouvelle règle révolutionnaire sur le hors-jeu testée dès la Coupe du monde 2026 ?

10:00
Le vestiaire de Genk juge les premiers pas de Nicky Hayen : "Il a déjà changé tous les fondamentaux"

Le vestiaire de Genk juge les premiers pas de Nicky Hayen : "Il a déjà changé tous les fondamentaux"

10:30
"L'Union contrôle tout depuis des semaines" : Sven Vandenbroeck fixé après sa sortie polémique

"L'Union contrôle tout depuis des semaines" : Sven Vandenbroeck fixé après sa sortie polémique

09:30
1
🎥 Une situation exceptionnelle : Jonathan Lardot revient sur le penalty refusé à Genk contre Bruges

🎥 Une situation exceptionnelle : Jonathan Lardot revient sur le penalty refusé à Genk contre Bruges

09:00
3
Un coup dans l'aile pour la course au top 6 ? L'Antwerp pourrait perdre un joueur capital en janvier

Un coup dans l'aile pour la course au top 6 ? L'Antwerp pourrait perdre un joueur capital en janvier

08:30
Plusieurs clubs s'y intéressent : Anderlecht demanderait un véritable pactole pour Nilson Angulo

Plusieurs clubs s'y intéressent : Anderlecht demanderait un véritable pactole pour Nilson Angulo

08:00
Un trophée individuel pour Anderlecht avant les trophées collectifs ?

Un trophée individuel pour Anderlecht avant les trophées collectifs ?

07:20
2
Deux coachs belges en 1/8es de finale de la CAN : le troisième jouera sa dernière carte, ce mardi

Deux coachs belges en 1/8es de finale de la CAN : le troisième jouera sa dernière carte, ce mardi

07:40
OHL pense à la succession de Tobe Leysen et a un gardien de but dans le viseur

OHL pense à la succession de Tobe Leysen et a un gardien de but dans le viseur

07:00
Jan Vertonghen se paie l'arbitrage portugais après une polémique lors du match de Benfica

Jan Vertonghen se paie l'arbitrage portugais après une polémique lors du match de Benfica

06:30
Sacré avantage : Eupen ira préparer la reprise... au PSG

Sacré avantage : Eupen ira préparer la reprise... au PSG

23:00
CAN : Saintfiet et le Mali de toute justesse, le Maroc fait encore sensation !

CAN : Saintfiet et le Mali de toute justesse, le Maroc fait encore sensation !

22:30
"On paie le prix des erreurs des Danois" : Silvio Proto tacle sévèrement l'ancienne direction sportive

"On paie le prix des erreurs des Danois" : Silvio Proto tacle sévèrement l'ancienne direction sportive

21:40
Un ancien coach des jeunes de l'AS Eupen reprend du service en D2 ACFF

Un ancien coach des jeunes de l'AS Eupen reprend du service en D2 ACFF

22:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 29/12: Ebnoutalib - Batshuayi

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 29/12: Ebnoutalib - Batshuayi

21:00
Il fallait s'y attendre : la lourde suspension encourue par Timothé Nkada est connue

Il fallait s'y attendre : la lourde suspension encourue par Timothé Nkada est connue

16:45
En couple avec... Sydney Sweeney ? Un coéquipier de Saelemaekers forcé de démentir

En couple avec... Sydney Sweeney ? Un coéquipier de Saelemaekers forcé de démentir

21:20
Le futur des Diables Rouges, c'est eux : les Belges à suivre en 2026

Le futur des Diables Rouges, c'est eux : les Belges à suivre en 2026

20:40
4
Mauvaise nouvelle pour Batshuayi : un nouveau concurrent a signé

Mauvaise nouvelle pour Batshuayi : un nouveau concurrent a signé

21:00
La RAAL confirme l'arrivée de Jonathan Kindermans... mais pas en tant que directeur sportif !

La RAAL confirme l'arrivée de Jonathan Kindermans... mais pas en tant que directeur sportif !

20:00
CAN : l'aventure continue pour Hugo Broos et l'Afrique du Sud

CAN : l'aventure continue pour Hugo Broos et l'Afrique du Sud

20:20
Un club pourrait à nouveau tenter de signer Yari Verschaeren cet été

Un club pourrait à nouveau tenter de signer Yari Verschaeren cet été

19:30
Oubliez l'Union, Bruges et Anderlecht : "Ce sont eux qui pratiquent le plus beau football de Belgique"

Oubliez l'Union, Bruges et Anderlecht : "Ce sont eux qui pratiquent le plus beau football de Belgique"

19:00
"Ils ne comptaient plus sur moi" : comment le Standard est passé à côté d'Hugo Cuypers

"Ils ne comptaient plus sur moi" : comment le Standard est passé à côté d'Hugo Cuypers

29/12

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 20
KRC Genk KRC Genk 3-5 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 Union SG Union SG
Standard Standard 1-2 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 OH Louvain OH Louvain
KV Malines KV Malines 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Gantoise La Gantoise 2-0 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved