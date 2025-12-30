🎥 Doublé du Brugeois Onyedika, un ancien Soulier d'Or buteur : Paul Put et ses hommes renvoyés à la maison

La phase de groupe de la CAN touche doucement à sa fin, deux autres équipes viennent de valider leur qualification avec un match à la forte saveur belge.

Le Nigéria, déjà qualifié et assuré de la première place, vient de ponctuer sa phase de groupes de très belle manière en Coupe d'Afrique des Nations. Après deux victoires, les Super Eagles ont finalement signé un sans-faute.

Opposé à l'Ouganda, entrainé par le Belge Paul Put, le Nigéria s'est imposé sur le score de 3-1 grâce à deux joueurs bien connus en Belgique. En effet, le Brugeois Raphael Onyedika et l'ancien joueur de Genk Paul Onuachu étaient titulaires.

Alors que le Soulier d'or 2021 ouvrait le score (28e), le Brugeois s'est offert un doublé (62e et 67e) en cinq minutes, avant que Rogers Mato (75e) ne sauve l'honneur. Le Nigéria termine de manière forte cette première phase et annonce la couleur pour la suite. Il pourrait hériter du Mozambique au tour suivant.

La Tunisie au prochain tour

Dans l'autre partie, la Tunisie de l'ancien Gantois Dylan Bronn, a assuré sa deuxième place et sa qualification contre la Tanzanie. Ismael Gharbi (43e) ouvrait le score sur penalty avant le repos, Feisal Salum (48e) répondait au but tunisien après la pause.

Les Aigles de Carthage retrouveront le Mali au prochain tour, alors qu'une place de meilleur troisième attend la Tanzanie avec le Maroc, pays hôte, en ligne de mire au tour suivant.



