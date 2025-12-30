On s'en rapproche : une nouvelle règle révolutionnaire sur le hors-jeu testée dès la Coupe du monde 2026 ?

Lors du Sommet Mondial du Sport à Dubaï, le président de la FIFA Gianni Infantino a émis la possibilité de voir la règle du hors-jeu évoluer très prochainement. Un changement majeur qui ravirait à la fois Arsène Wenger, Serge Gumienny et, visiblement, de nombreux acteurs du ballon rond.

Que ce soit en Belgique, dans les autres championnats européens ou sur la scène continentale, de nombreuses contestations émergent chaque semaine à cause de décisions arbitrales controversées. Les hors-jeu, notamment, sont particulièrement visés.

En outre, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a récemment rappelé, comme il l'a déjà fait à plusieurs reprises par le passé, lors du Sommet Mondial du Sport à Dubaï, que l'organisation mondiale étudiait de nouvelles modifications des règles du football pour rendre le jeu "plus offensif et plus attractif."

Vers une nouvelle règle du hors-jeu dès la Coupe du monde 2026 ?

Parmi les propositions à l'étude figure une réforme de la règle du hors-jeu. Actuellement, un joueur est jugé en position illicite si une partie de son corps pouvant toucher le ballon se trouve devant le dernier défenseur.

"La règle du hors-jeu a déjà considérablement évolué au fil des ans. Peut-être qu'à l'avenir, un attaquant devra se trouver complètement devant un défenseur pour être signalé en position de hors-jeu", a déclaré Gianni Infantino, qui veut donc laisser une marge plus importante aux attaquants et éviter ainsi de nombreuses discussions.

Cette nouvelle règle, qui pourrait être testée lors de la Coupe du monde 2026 si les différents accords sont obtenus, a été lancée par Arsène Wenger, directeur du développement du football mondial à la FIFA, qui en a même fait la "loi Wenger." En Belgique, cette solution avait été mise en avant par l'ancien arbitre Serge Gumienny le mois dernier. Elle pourrait donc prochainement devenir réalité.



