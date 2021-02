Benfica et Jan Vertonghen se relancent

Battu par le leader, le Sporting, lundi dernier, puis accroché par Guimaraes vendredi, Benfica a vécu une semaine particulièrement compliquée en championnat. Distancés, les Aigles ne pouvaient se permettre un nouveau faux-pas ce lundi contre Famalicao.

Jan Vertonghen, qui a disputé l'intégralité de la rencontre, et ses coéquipiers se sont rapidement mis à l'abri sur la pelouse de l'Estadio de la Luz. Darwin Nunez avait ouvert le score après deux minutes de jeu seulement, Nicolas Otamendi lui a emboîté le pas quatre minutes plus tard.

Suffisant pour offrir trois points vitaux à Benfica (2-0). Les Aigles (3es, 37 points) reviennent à trois points du FC Porto et à huit du Sporting qui se déplace à Gil Vicente mardi soir.

Darwin Núñez is at it again, but this time his goal is all about Éverton carving the Famalicão defence wide open. 🔥



