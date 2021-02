Damien Marcq après le partage contre Charleroi: "On méritait de gagner"

L'ancien Zèbre a vu son équipe disputer un match presque parfait contre le Sporting de Charleroi.

Zulte Waregem a arraché dans les dernières minutes à Charleroi et pourtant Damien Marcq était déçu après la rencontre, au micro d'Eleven Sports. "On méritait largement mieux. On a joué 89 minutes parfaites, mais on se fait punir lors des 45 premières secondes où on n'était pas dans nos principes."

Charleroi a pourtant eu de grosses occasions, notamment en début de seconde période. "Oui, mais sur l'ensemble du match, je pense qu'on était au-dessus. Si on marque plus tôt, on peut espérer plus. Mais c'est le foot et on est content de repartir avec au moins un point", conclut le capitaine du Essevée.