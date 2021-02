Au Real ou ailleurs, David Alaba veut un un salaire vertigineux

Le latéral reconverti en défenseur central veut monnayer sa liberté.

En fin de contrat en juin, le défenseur David Alaba quittera vraisemblablement le Bayern Munich en fin de saison. L'international autrichien est annoncé notamment au Real Madrid, mais les négociations avec le club espagnol sont compliquées en raison des exigences salariales du joueur.

Selon The Telegraph et ESPN, le natif de Vienne demande un salaire de 22 millions d'euros par saison ! Une somme astronomique alors que la Maison Blanche veut réduire ses dépenses, ce qui pose d'ailleurs problème dans la prolongation de Sergio Ramos. Refroidis par les exigences d'Alaba, Chelsea et Barcelone auraient, eux, déjà abandonné cette piste.