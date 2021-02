📷 Neymar dévasté après son forfait en Ligue des champions : "La douleur est immense"

L'international brésilien ne pourra pas jouer le match de Ligue des champions face à son ancien club, le FC Barcelone.

Le Paris Saint-Germain va devoir faire face au FC Barcelone en Ligue des champions sans deux cadres. Après Angel Di Maria, c'est Neymar qui a été annoncé forfait ce jeudi.

Sur Instagram, la star brésilienne semblait dévastée : "La tristesse est grande, la douleur est immense et les pleurs sont constants. Encore une fois, je m'arrêterai un moment pour faire ce que j'aime le plus dans la vie, c'est-à-dire jouer au football. Parfois je me sens mal à l'aise à cause de mon style de jeu, parce que je dribble et finis par me faire battre constamment, je ne sais pas si le problème c'est moi ou ce que je fais sur le terrain... Ca m'attriste vraiment".

Neymar vise directement ses détracteurs qui le traitent de "pleurnichard" ou de "gamin" : "Honnêtement, cela m'attriste et je ne sais pas combien de temps je peux le supporter, je veux juste être heureux de jouer au football. Rien d'autre".