Zizou ne ferme pas la porte aux Bleus

L'actuel entraîneur du Real, sous pression, a toujours clam haut et fort son amour pour les Bleus.

Comme nous vous l'indiquions ce samedi, le président de la Fédération Française de Football Noël Le Graët pense à l'entraîneur du Real Madrid Zinédine Zidane pour succèder, un jour, au sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps, sous contrat jusqu'en décembre 2022. Devant les médias, le coach des Merengue a répondu à cette déclaration du dirigeant tricolore.

"On se connait depuis 1998, quand il était à la Ligue. On a toujours eu une bonne relation. L’équipe de France, ça peut être un objectif plus tard. Je l’ai déjà dit il y a 10 ans, quand j'ai commencé à entraîner. Ça peut être une possibilité un jour. Mais aujourd’hui, je suis ici. C’est une question d’opportunité. Cela fait près de 20 ans que je suis au Real Madrid, le club m’a donné l’opportunité d’entraîner cette grande équipe. C’est quelque chose qui me passionne, qui me plaît. Je suis concentré sur ce qu’il se passe ici pour l’instant. On verra bien pour le futur", a commenté Zidane, qui laisse donc la porte ouverte à un avenir sur le banc des Bleus.