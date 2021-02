Objectif playoffs 1 pour le KVO?

Quatrième de Pro League, alors qu'il reste sept rencontres de phase classique à jouer, le KVO est-il candidat aux playoffs 1? Alexander Blessin tempère, mais ses joueurs commencent à en rêver...

L'enchaînement des bons résultats n'a en tout cas pas pas d'impact sur le discours d'Alexander Blessin. "Ne me parlez pas des playoffs 1", a-t-il répété, en conférence de presse, après la victoire contre Genk. "Nous n'avons que quatre points d'avance sur le neuvième. C'est une belle aventure, on en profite et on est très heureux, mais nous devons rester calmes et relax", insiste-t-il.

Mais il ne peut pas empêcher ses joueurs d'y croire. "On donnera tout jusqu'à la fin de la saison et on rêve des playoffs 1. Personne ne pouvait penser qu'on serait aussi bien placé à ce moment-ci", estime Arthur Theate.

Jelle Bataille confirme: le top 4 commence à titiller les Côtiers. "Après le match contre OHL (en fin d'année 2020, ndlr.), on m'a demandé si on avait des chances de jouer les playoffs 1 et j'avais voulu rester prudent. Mais là, on est dans le top 4, et on peut dire que nous allons nous battre pour y rester. Ce n'est pas irréaliste", conclut le latéral du KVO.