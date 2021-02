La Lazio s'accroche à ses rêves de Ligue des Champions

Dans le haut du classement d'une Serie A plus serrée que jamais, la Lazio continue de s'accrocher au bon wagon.

La Lazio a parfois soufflé le chaud et le froid cette saison, et a même eu quelques soucis avec le Coronavirus mais les hommes de Simone Inzaghi sont pourtant toujours dans la course à la qualification pour la prochaine Ligue des Champions.

Ce samedi, à domicile, les Romains se sont imposés difficilement contre la Sampdoria sur un seul petit but de Luis alberto (24', 1-0). Une réalisation qui suffit au bonheur des anciens adversaires du Club de Bruges sur la scène européenne.

Au classement, la Lazio est à la quatrième place, un devant la Juventus qui a deux matches de moins. Les places seront cères en Seria A, qu'on se le dise.