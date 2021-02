Pochettino pourrait faire appel à un de ses anciens joueurs pour remplacer Mbappé

Les deux hommes se sont connus lorsque l'Argentin coachait Tottenham en Premier League.

L'avenir de Mbappé et Neymar du côté du Paris Saint-Germain n'est pas certain et Pochettino veut s'assurer d'avoir des renforts en cas de départ.

D'après les informations du Mirror, si l'international français venait à faire ses valises, Harry Kane serait la cible prioritaire pour le remplacer.

Le quotidien britannique ajoute que les Spurs demanderaient près de 175 millions d'euros pour leur attaquant, de quoi dissuader des équipes comme Manchester City avant tout.