Barça : Toni Freixa a décidé de sortir le grand jeu en promettant 250 million d'euros et des cracks

A l'approche du scrutin, organisé le 7 mars prochain, l'homme d'affaires a réalisé d'énormes promesses par rapport au prochain mercato d'été

Candidat aux élections présidentielles du FC Barcelone, Toni Freixa a réalisé d'énormes promesses par rapport au prochain mercato d'été du club Blaugrana avec l'arrivée d'un investisseur pour 250 millions d'euros en l'échange de 49% des parts dans le cadre du projet Barça Corporate.

"Ce projet doit être validé par l'assemblée. Nous aurons donc les fonds nécessaires pour améliorer la situation économique et prendre des décisions sportives. Pour l'exercice 2021-2022, nous pourrons recruter trois cracks, deux en attaque et un autre en défense. Le Barça aura l'équipe compétitive qu'il se doit d'avoir et qu'il n'a pas actuellement. Les noms ? Nous ne parlerons pas des joueurs tant qu'ils ne sont pas présentés, car ils peuvent en profiter dans les négociations. Signer Mbappé et Håland ? C'est absolument possible de recruter les deux. C'est ce que doit faire le Barça : recruter des joueurs qui font des différences", a confié l'homme d'affaires pour la radio RAC1.

