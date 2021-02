Le Borussia Dortmund a coché deux noms pour remplacer Roman Bürki

Le portier des Marsupiaux ne fait toujours pas l'unanimité et les dirigeants du BvB auraient décidé de s'attacher les services d'un autre gardien.

Roman Bürki s'est toujours montré irrégulier dans ses performances depuis qu'il évolue au Borussia Dortmund, soit depuis l'été 2015. De plus, sa doublure Marwin Hitz ne convainc pas non plus.

Cela pousse les dirigeants des Marsupiaux à se trouver un nouveau gardien et ceux-ci ont coché les noms de Péter Gulácsi (RB Leipzig) et Dean Henderson (Manchester United), selon Sport 1.