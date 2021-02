Encore un gros coup dur pour Liverpool

Touché à l'aine et sorti après 30 minutes de jeu lors du derby de la Mersey, Jordan Henderson (30 ans, 21 matchs et 1 but en Premier League cette saison) a été opéré avec succès. Néanmoins, le capitaine de Liverpool va rater plusieurs semaines de compétition selon un communiqué officiel ce vendredi.

Si la durée de son indisponibilité n'a pas été précisée par le champion d'Angleterre en titre, le média Sky Sports évoque une absence jusqu'en avril pour le milieu de terrain. Il s'agit d'un nouveau coup dur pour les Reds, déjà confrontés aux blessures de Virgil van Dijk, Joël Matip ou encore Joe Gomez.

We can confirm Jordan Henderson has undergone a successful operation on the injury he sustained during Saturday’s Merseyside derby with Everton.