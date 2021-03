Serie A : Franck Kessie sauve l'AC Milan, Radja Nainggolan sort de la zone rouge

Auteur du seul but de l'AC Milan contre l'Udinese, Franck Kessie (à droite) a évité une déroute à domicile pour son équipe.

L'égalisation miracle de l'AC Milan, la large victoire de l'Atalanta, la sale soirée d'un défenseur belge... la deuxième partie de la 25ème journée de Serie A a été animée. Retour sur les résultats et les conséquences au classement.

AC Milan - Udinese : Kessie à la rescousse !

L'AC Milan a lâché des points précieux dans la lutte pour le titre contre l'Udinese. En ne pouvant faire mieux qu'un match nul, les Rossoneri laissent le champ libre à l'Inter de Romelu Lukaku, qui compte quatre points d'avance et un match de moins. Mais la note aurait pu être prise pour les hommes de Stefano Pioli puisqu'ils se dirigeaient vers une défaite, avec que Franck Kessie n'arrache le point du nul dans le temps additionnel (90ème+7). Score final : 0-1 pour l'Udinese.

Les autres résultats : l'Atalanta et la Roma au coude-à-coude, Cagliari respire

Dans la course à l'Europe, l'Atalanta a marqué des points. Grâce à sa large victoire contre la lanterne rouge, Crotone (5-1), le club de Bergame peut encore croire à une place sur le podium. La Dea est quatrième à égalité de points avec la Juve, même si la Vieille Dame a un match en retard. De son côté, l'AS Roma l'a emporté sur le fil contre la Fiorentina (1-2) et s'empare de la cinquième place.

En seconde partie de tableau, la Sampdoria (10ème) et le Genoa (13ème) se sont quittés dos à dos et Benevento s'est incliné contre l'Hellas Vérone (0-3). Le jeune Daam Foulon a passé une sale soirée. Le défenseur belge est entré à la 11ème minute, avant de marquer contre son camp (34ème) et d'être remplacé à la mi-temps. Pour finir, Cagliari a enchaîné un deuxième succès consécutif en Serie A face à Bologne (1-0). Le club de Radja Nainggolan sort de la zone rouge.