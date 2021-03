D'alléchantes affiches ce weekend dans 4 championnats des 5 majeurs

Doucement, les championnats européens tendent vers leur fin. Ce weekend le vieux continent va vibrer au rythme de quelques affiches intéressantes. De Madrid en passant par Manchester, Turin ou Munich, les amoureux du sport roi seront servis.

Atlético - Real : Le stade Wanda Metropolitano, pour le compte de la 26ème journée de la Liga, sera le théâtre d’un énième derby madrilène qui pèsera probablement lourd dans la lutte pour le titre de champion en Espagne. Ce dimanche l’Atlético (58 points) premier au classement avec un match en moins, va tenter de prendre sa revanche sur le Real (53 points) troisième au classement et vainqueur 2-0 lors du match aller. La dernière victoire des Colchoneros sur les Merengues en Liga remonte au 27 février 2016. Et c’était 1-0, au stade Bernabéu.

Manchester City-Manchester United : La machine des Cityzens semble inarrêtable. Elle écrase tout sur son passage depuis plus d’une vingtaine de matchs et file sans doute vers son cinquième titre de champion au cours de ces dix dernières années. Son dauphin Manchester United avec quatorze points de retard, n’arrive plus à marquer. Toutes compétitions confondues, les Mancuniens ont enregistré trois nuls d’affilé (0-0), ils auront donc du mal à venir à bout des hommes de Pep Guardiola ce dimanche à l’occasion de la 27ème journée de la premier Barclays League. A l’aller les deux équipes se sont séparées sur un 0-0.

Bayern Munich- Borussia Dortmund : Même s’il reste onze journée en Bundesliga, il sera vraiment difficile pour Dortmund (5ème) de bousculer le Bayern Munich (1er) sur la route du titre. L’écart entre les deux équipes est en effet de onze points, c'ets un gouffre. Déjà à l’aller les Bavarois s'étaient imposés en déplacement au Signal Iduna Park 3-2.Si on fait le bilan des dix dernières confrontations en championnat entre les deux équipes,les Munichois sont en avance: six victoires, la moitié pour Dortmund et un match nul.

Dans le cadre de la 24ème journée, ce samedi à Allainz Arena, le Bayern (52 points) cherchera surtout à conforter son fauteuil de leader puisqu’il n’a que deux points d’avance sur le deuxième Leipzig (50 points), tandis que Dortmund va jouer son va-tout afin de ne pas décrocher dans la course à la qualification pour la prochaine ligue des champions.

Juventus - Lazio : La Juventus (49 points), quatrième derrière l'Inter (59 points) avec un match en moins a perdu de précieux points ces dernières semaines, et n’a plus le droit à l’erreur si elle veut reconduire son titre. Ce samedi lors du 26ème chapitre de la Série A italienne, face à la Lazio (43 points), septième au classement, la Juventus aura tout sauf un match facile.

En 2021, les Biancocelesti n’ont perdu que deux matchs en championnat contre deux défaites et un nul. Au match aller à Rome, les deux équipes se sont contentés du partage des points, 1-1 score final.