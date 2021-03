Kevin De Bruyne attend le derby avec impatience : "Cela lui donne une saveur supplémentaire"

Manchester City semble être sur la bonne voie vers un nouveau titre en Premier League.

Ces dernières semaines, City a fait un pas de géant au classement et compte aujourd'hui 12 points d'avance sur son dauphin (Leicester) et 14 points sur Manchester United. Un écart qui pourrait se creuser encore plus après le derby.

Les Citizen auront l'avantage du terrain à l'Etihad face au voisin de United. Après cela, il restera dix journées de championnat pour voir le champion couronné.

En gagnant, Manchester City pourrait enregistrer sa 22e victoire consécutive et mettre fin à la série de dix matches sans défaite des Red Devils. Kevin De Bruyne est impatient de lancer les débats :

"Face au grand rival, il sera important de bien jouer. Nous savons à quel point le derby est important, surtout pour les supporters. Tout le monde en est conscient. Et le fait que City et United soient en compétition directe pour le titre cette saison donne une saveur supplémentaire au match", a expliqué le Belge sur le site de son club.

Place au match, à 17h30 !