D1B : nouvelle défaite amère pour l'Olympic Charleroi, la course à la montée rebondit encore

Trois rencontres de Challenger Pro League étaient au programme ce mardi soir, dont deux concernaient la course à la montée en D1A. De son côté, l'Olympic Charleroi s'est incliné sur le fil face à Lommel.

Contrairement à la D1A, la 18e journée de la Challenger Pro League se déroule en pleine semaine, ce mardi, mercredi et jeudi. Trois rencontres étaient au programme ce soir, et deux d'entre elles concernaient la course à la montée.

Dauphin du SK Beveren, Courtrai a été accroché sur la pelouse du Lierse (0-0) dans une rencontre qui ne restera pas dans les mémoires. Les locaux n'ont pas cadré la moindre frappe, les Kerels ont dirigé trois tirs vers le but, sans succès. Une aubaine pour Beveren, qui pourrait prendre six points d'avance en tête du classement en cas de victoire contre le Jong Genk.

La course à la montée une nouvelle fois relancée en D1B

Les pensionnaires du Freethiel pourraient réaliser une magnifique opération ce mercredi. En effet, le Beerschot, troisième, a quant à lui été battu à domicile par les U23 de La Gantoise, 1-2. Les Buffalos remontent à la neuvième place, tandis que les Rats pourraient voir leur place sur le podium menacée.

Par le SK Lommel, par exemple. Cinquièmes, les Nord-Limbourgeois se sont imposés sur le fil à l'Olympic Charleroi (1-2). Les deux premiers buts ont été inscrits dans le premier quart d'heure, et c'est Luca Ferrera, passé par le centre de formation d'Anderlecht, qui a égalisé pour les Dogues. Mais en fin de match, l'expérimenté Ralf Seuntjens, déjà auteur de l'ouverture du score, a donné la victoire aux visiteurs.



Lommel reprend virtuellement la quatrième place, à quatre points du Beerschot, en attendant le résultat du Patro Eisden, qui recevra Eupen ce jeudi. Le vainqueur de cette rencontre fera assurément une bonne opération, tout comme le RFC Liège s'il s'impose face à Lokeren.