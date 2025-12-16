📷 "Une dinguerie" : tout Charleroi n'a toujours pas digéré le but annulé contre l'Union

Le Sporting Charleroi n'est pas passé loin de battre le champion en titre au Mambourg. Le but de la victoire inscrit par les Zèbres a été refusé par le VAR, et Parfait Guiagon ne l'a toujours pas digéré.

Face à l'Union Saint-Gilloise, le Sporting Charleroi a à peine existé en première période et a concédé l'ouverture du score à cinq minutes du retour aux vestiaires, via Promise David.

Mais dans le second acte, les Zèbres se sont rebellés, ont montré un bien meilleur visage et ne sont pas passés loin de prendre les trois points. C'est Antoine Colassin qui a sonné la révolte, en égalisant à dix minutes de la fin du temps réglementaire.

Parfait Guiagon n'a pas digéré le but annulé de Charleroi

Cheick Keita pensait avoir donné la victoire aux hommes de Hans Cornelis en fin de temps additionnel, mais son but a été annulé pour un hors-jeu très léger. Une décision qui a suscité de vives réactions.

Un but annulé que Parfait Guiagon n'a pas encore digéré. Sur son compte Instagram, l'ailier gauche ivoirien a posté des captures d'écran de l'action avec les messages : "C'est une dinguerie" et "Regarde ce qu'il siffle, promis c'est trop."

Déçus d'avoir manqué le coche en fin de partie, les Carolos devront toutefois s'inspirer de cette bonne prestation, et surtout de cette seconde mi-temps, lors de la réception du Racing Genk ce vendredi, qui aura aussi un nouvel entraîneur sur son banc.



