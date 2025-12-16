📷 "Une dinguerie" : tout Charleroi n'a toujours pas digéré le but annulé contre l'Union

📷 "Une dinguerie" : tout Charleroi n'a toujours pas digéré le but annulé contre l'Union
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le Sporting Charleroi n'est pas passé loin de battre le champion en titre au Mambourg. Le but de la victoire inscrit par les Zèbres a été refusé par le VAR, et Parfait Guiagon ne l'a toujours pas digéré.

Face à l'Union Saint-Gilloise, le Sporting Charleroi a à peine existé en première période et a concédé l'ouverture du score à cinq minutes du retour aux vestiaires, via Promise David.

Mais dans le second acte, les Zèbres se sont rebellés, ont montré un bien meilleur visage et ne sont pas passés loin de prendre les trois points. C'est Antoine Colassin qui a sonné la révolte, en égalisant à dix minutes de la fin du temps réglementaire.

Parfait Guiagon n'a pas digéré le but annulé de Charleroi

Cheick Keita pensait avoir donné la victoire aux hommes de Hans Cornelis en fin de temps additionnel, mais son but a été annulé pour un hors-jeu très léger. Une décision qui a suscité de vives réactions.

Un but annulé que Parfait Guiagon n'a pas encore digéré. Sur son compte Instagram, l'ailier gauche ivoirien a posté des captures d'écran de l'action avec les messages : "C'est une dinguerie" et "Regarde ce qu'il siffle, promis c'est trop."

Déçus d'avoir manqué le coche en fin de partie, les Carolos devront toutefois s'inspirer de cette bonne prestation, et surtout de cette seconde mi-temps, lors de la réception du Racing Genk ce vendredi, qui aura aussi un nouvel entraîneur sur son banc.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Charleroi
Union SG
Parfait Guiagon

Plus de news

🎥 Une première depuis... Memphis Depay en 2011 : un Diablotin écrit l'histoire avec le PSV Eindhoven

🎥 Une première depuis... Memphis Depay en 2011 : un Diablotin écrit l'histoire avec le PSV Eindhoven

23:00
Près d'un supporter de l'Union sur cinq soutient aussi... Anderlecht et le RWDM !

Près d'un supporter de l'Union sur cinq soutient aussi... Anderlecht et le RWDM !

21:40
1
Ils n'ont pas traîné : virés de Bruges en même temps que Nicky Hayen, ils ont déjà retrouvé un poste en D1A

Ils n'ont pas traîné : virés de Bruges en même temps que Nicky Hayen, ils ont déjà retrouvé un poste en D1A

22:30
D1B : nouvelle défaite amère pour l'Olympic Charleroi, la course à la montée rebondit encore

D1B : nouvelle défaite amère pour l'Olympic Charleroi, la course à la montée rebondit encore

22:00
Où va rebondir Nicky Hayen après son départ du Club de Bruges ? "Il y a déjà des possibilités"

Où va rebondir Nicky Hayen après son départ du Club de Bruges ? "Il y a déjà des possibilités"

21:00
Des prochaines semaines décisives pour ce jeune d'Anderlecht, qui doute de son avenir

Des prochaines semaines décisives pour ce jeune d'Anderlecht, qui doute de son avenir

20:40
2
L'ancien Brugeois absent pour la bataille des Flandres ? Gand refuse la suspension proposée à Michal Skoras

L'ancien Brugeois absent pour la bataille des Flandres ? Gand refuse la suspension proposée à Michal Skoras

20:20
Après Leko et Still : nouveau transfert entre La Gantoise et le Club de Bruges

Après Leko et Still : nouveau transfert entre La Gantoise et le Club de Bruges

20:00
Cornelis, un ancien de la maison ou un autre profil ? L'équation à plusieurs inconnues de Charleroi Analyse

Cornelis, un ancien de la maison ou un autre profil ? L'équation à plusieurs inconnues de Charleroi

14:20
Le Standard dans le top 6, un miracle ? Les Rouches sont à douze matchs d'une première historique

Le Standard dans le top 6, un miracle ? Les Rouches sont à douze matchs d'une première historique

19:30
1
Le Club de Bruges prolongera-t-il Simon Mignolet ? Il n'est pas encore prêt à raccrocher

Le Club de Bruges prolongera-t-il Simon Mignolet ? Il n'est pas encore prêt à raccrocher

19:00
Un transfert qui tourne au flop : Loïc Lapoussin est libre de signer où il le souhaite

Un transfert qui tourne au flop : Loïc Lapoussin est libre de signer où il le souhaite

18:42
2
"Il n'y a plus qu'à accepter son destin" : Ilay Camara s'exprime le cœur lourd après son forfait pour la CAN

"Il n'y a plus qu'à accepter son destin" : Ilay Camara s'exprime le cœur lourd après son forfait pour la CAN

18:20
Assez remarquable : les nombreuses similitudes entre Ivan Leko à Bruges et Besnik Hasi à Anderlecht

Assez remarquable : les nombreuses similitudes entre Ivan Leko à Bruges et Besnik Hasi à Anderlecht

17:30
Pas de nouvelle ligne à son palmarès : Thibaut Courtois manque un nouveau trophée

Pas de nouvelle ligne à son palmarès : Thibaut Courtois manque un nouveau trophée

18:00
"Mon passé au Standard n'a rien à voir" : les premiers mots de Marouane Fellaini à Charleroi

"Mon passé au Standard n'a rien à voir" : les premiers mots de Marouane Fellaini à Charleroi

14:40
10
Jeremy Doku toujours blessé à Manchester City : Pep Guardiola précise la durée probable de son absence

Jeremy Doku toujours blessé à Manchester City : Pep Guardiola précise la durée probable de son absence

17:00
Qui pour remplacer Thorsten Fink ? Le Racing Genk dresse une liste de quatre prétendants

Qui pour remplacer Thorsten Fink ? Le Racing Genk dresse une liste de quatre prétendants

16:00
Qui revoilà : Hernan Losada est sur le point de reprendre du service, un an après la faillite de Deinze

Qui revoilà : Hernan Losada est sur le point de reprendre du service, un an après la faillite de Deinze

16:30
Terrible verdict pour Ilay Camara : voici la nature de la blessure du joueur d'Anderlecht

Terrible verdict pour Ilay Camara : voici la nature de la blessure du joueur d'Anderlecht

15:30
Gand n'a pas encore digéré : le tacle de Davy Roef à Ivan Leko

Gand n'a pas encore digéré : le tacle de Davy Roef à Ivan Leko

15:00
Le verdict est tombé : le Paris Saint-Germain condamné à verser une somme colossale à Kylian Mbappé

Le verdict est tombé : le Paris Saint-Germain condamné à verser une somme colossale à Kylian Mbappé

14:00
Aubaine en vue pour Anderlecht ? Un club de renom s'intéresse à Mario Stroeykens

Aubaine en vue pour Anderlecht ? Un club de renom s'intéresse à Mario Stroeykens

13:31
Bruges a mis la main à la poche : voici la somme payée à Gand pour débaucher Ivan Leko

Bruges a mis la main à la poche : voici la somme payée à Gand pour débaucher Ivan Leko

13:00
Le Club de Bruges restera ferme : pas de départ hivernal pour ce cadre

Le Club de Bruges restera ferme : pas de départ hivernal pour ce cadre

12:40
"Il va devoir trouver ses leviers à lui" : Thomas Chatelle se montre clair à propos de David Hubert

"Il va devoir trouver ses leviers à lui" : Thomas Chatelle se montre clair à propos de David Hubert

15/12
3
Les joueurs d'Anderlecht avaient une motivation bien spéciale d'atteindre les Playoffs

Les joueurs d'Anderlecht avaient une motivation bien spéciale d'atteindre les Playoffs

12:00
Une recrue devenue indispensable au RSCA, notamment pour la progression de Nathan De Cat

Une recrue devenue indispensable au RSCA, notamment pour la progression de Nathan De Cat

11:40
3
Vincent Kompany désigne son favori à la CAN (et ça n'étonnera personne)

Vincent Kompany désigne son favori à la CAN (et ça n'étonnera personne)

12:20
Mais que vient faire Marouane Fellaini au Sporting Charleroi... et combien cela coûtera-t-il aux Zèbres ?

Mais que vient faire Marouane Fellaini au Sporting Charleroi... et combien cela coûtera-t-il aux Zèbres ?

09:00
3
🎥 Senne Lammens héros de Manchester United, qui préserve un record vieux de 41 ans

🎥 Senne Lammens héros de Manchester United, qui préserve un record vieux de 41 ans

11:00
Un arbitre de Jupiler Pro League à la Coupe du Monde 2026 ?

Un arbitre de Jupiler Pro League à la Coupe du Monde 2026 ?

11:20
Un signe que les temps ont changé : Nathan De Cat rappelé à l'ordre par Anderlecht

Un signe que les temps ont changé : Nathan De Cat rappelé à l'ordre par Anderlecht

10:00
2
L'heure de la libération a sonné pour Romelu Lukaku

L'heure de la libération a sonné pour Romelu Lukaku

10:30
Très critiqué, le fils du président de l'Olympic Charleroi veut faire parler le terrain

Très critiqué, le fils du président de l'Olympic Charleroi veut faire parler le terrain

09:30
L'Antwerp souhaite ramener un champion de Belgique au Bosuil

L'Antwerp souhaite ramener un champion de Belgique au Bosuil

08:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 18
Standard Standard 0-1 OH Louvain OH Louvain
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 2-3 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Anderlecht Anderlecht 2-1 STVV STVV
La Gantoise La Gantoise 0-2 Antwerp Antwerp
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-5 FC Bruges FC Bruges
Charleroi Charleroi 1-1 Union SG Union SG
KRC Genk KRC Genk 1-1 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved