Où va rebondir Nicky Hayen après son départ du Club de Bruges ? "Il y a déjà des possibilités"

Nicky Hayen sera-t-il le prochain entraîneur du Racing Genk ? L'ancien T1 du Club de Bruges n'a pas fermé la porte à cette possibilité dans un entretien accordé à Het Nieuwsblad et se dit en tout cas ouvert à de nouveaux défis.

Le Club de Bruges a décidé de se séparer de Nicky Hayen lundi dernier. Le choix d’Ivan Leko pour lui succéder a été rapidement entériné et a suscité des réactions contrastées. Le président Bart Verhaeghe a expliqué que le club avait besoin d’un nouvel élan et que cette décision était nécessaire afin de préserver la ligne sportive. Il est ainsi apparu clairement que le président s’était personnellement impliqué dans ce changement d’entraîneur.

Pour Nicky Hayen, cette décision a marqué une fin abrupte à son aventure sur le banc brugeois. Il a indiqué être conscient des difficultés rencontrées et a reconnu que le timing de la décision l’avait surpris. L’entraîneur a toutefois précisé vouloir aller de l’avant et rester ouvert à de nouveaux défis.

Un avenir en Belgique ou à l’étranger ?

En Belgique, son nom circule du côté du Racing Genk, où Thorsten Fink a été licencié cette semaine. La possibilité que Hayen y endosse un rôle n’est pas exclue. Parallèlement, il est également suggéré qu’un départ à l’étranger pourrait constituer une option plus intéressante que de rester en Belgique.

Nicky Hayen est affilié à l’agence internationale SEG, qui représente également des entraîneurs comme Erik ten Hag et Pep Guardiola. Ce réseau pourrait l’aider à saisir des opportunités hors de la Belgique. “Il y a des possibilités”, a-t-il confié à Het Nieuwsblad. “La seule chose compliquée, c’est le timing. Les clubs qui te veulent maintenant traversent eux-mêmes une période très difficile.”

Lire aussi… Nicky Hayen pourrait-il déjà reprendre du service en D1A ? ›

Il a également souligné qu’un départ vers un club étranger implique souvent l’absence de période de préparation et des résultats attendus immédiatement, surtout à ce moment de la saison. “Tout dépend de l’histoire qui est proposée”, conclut-il.