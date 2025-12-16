Un signe que les temps ont changé : Nathan De Cat rappelé à l'ordre par Anderlecht

Nathan De Cat a été élu Meilleur jeune lors du gala du Trophée Raymond Goethals ce lundi. Il est notamment revenu sur une déclaration qui lui a valu de se faire taper sur les doigts à Anderlecht.

Nathan De Cat a remporté le Trophée Dominique D'Onofrio ce lundi, qui récompense le meilleur jeune de l'année écoulée. Pas une surprise au vu de sa percée impressionnante au RSC Anderlecht, dont il est l'un des piliers indispensables.

De Cat espère désormais que le Sporting pourra continuer sur sa belle lancée des dernières semaines. "Nous rivalisons avec Bruges et l'Union cette saison. Ces dernières années, c'était bien différent", se réjouit-il au micro de Het Laatste Nieuws. "Nous progressons, même si des faux-pas comme contre Westerlo ne devraient pas se produire".

Le jeune milieu de terrain s'estime "content" de son niveau, même s'il reconnaît que ses statistiques doivent s'améliorer : "Un but et une passe décisive, c'est trop peu", estime-t-il. De Cat, en début de saison, avait montré ses ambitions... et le club n'a pas apprécié.

Anderlecht ne joue pas le titre

Le "ket" de Neerpede avait en effet clamé après le premier match contre Westerlo qu'Anderlecht devait "toujours jouer pour le titre". Cela lui a été reproché. "Je ne le redirai pas. C'était la fougue de la jeunesse et en interne, on m'a un peu remis à ma place. L'objectif, c'est le top 3", affirme Nathan De Cat avec un petit sourire. Signe des temps qui ont changé, si un club comme le RSCA remet l'un de ses joueurs à sa place après une telle déclaration.

En fin de saison vient une autre échéance : la Coupe du Monde, à laquelle De Cat ne cache pas penser. "C'est le rêve de chaque jeune joueur et c'est bien sûr le mien. J'y pense, oui, mais il y a de la concurrence à mon poste. Si j'y suis, je serai très heureux, et si pas, je l'accepterai aussi".