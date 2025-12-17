Que de chemin parcouru : un ancien de Pro League dans l'équipe type de la FIFA pour l'année 2025

Que de chemin parcouru : un ancien de Pro League dans l'équipe type de la FIFA pour l'année 2025
Photo: © photonews

La FIFA a dévoilé hier soir son onze de l'année. Une vieille connaissance de notre championnat est mise à l'honneur en défense.

Comme chaque année, la FIFA dévoile son  World XI, son onze de l'année sur base des prestations des derniers mois écoulés. Pas de Thibaut Courtois au but, c'est Gianluigi Donnarumma qui a été choisi entre les perches.

Sur le côté droit, on retrouve Achraf Hakimi, récompensé pour ses prestations pleines avec le PSG. On retrouve d'ailleurs un autre joueur du PSG en défense centrale, un certain Willian Pacho. Une nouvelle distinction qui vient rappeler les progrès constants du défenseur équatorien.

À sa place, tout simplement

Quand Pacho est arrivé à l'Antwerp pour 5,50 millions d'euros en janvier 2022, les dirigeants anversois pensaient avoir vu juste, ils ne s'imaginaient pas encore à quel point. Les 13 millions déboursés par Francfort un an et demi plus tard n'étaient qu'une étape : le joueur est aujourd'hui une référence mondiale à son poste.

Virgil Van Dijk et Nuno Mendes complètent la défense. Dans l'entrejeu, la FIFA a opté pour Cole Palmer, Jude Bellingham, Vitinha et Pedri. En attaque, Lamine Yamal et Ousmane Dembélé cohabitent après s'être tiré la bourre pour le Ballon d'Or. 

Par ailleurs, le titre d'entraîneur de l'année a été décerné à Luis Enrique, qui a devancé Roberto Martinez (Portugal), Javier Aguirre (Mexique), Mikel Arteta (Arsenal), Hansi Flick (FC Barcelone), Enzo Maresca (Chelsea) et Arne Slot (Liverpool).

